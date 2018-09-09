المعارضة الإيرانية تدعو الأكراد إلى الانتفاض على الملالي

المناطق - وكالات

دعت زعيمة المقاومة الإيرانية، مريم رجوي، أكراد إيران إلى الانتفاض على نظام طهران، بعد ساعات من ارتكابه سلسلة جرائم بحق هذه القومية داخل إيران وخارجها، تمثلت في إعدامات وقصف صاروخي في كردستان العراق.

وفي سلسلة تغريدات عبر تويتر، قالت روجوي:” أدين بقوة الإعدام الإجرامي لثلاثة مناضلين كُرد والقصف الصاروخي على مقرات الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني والحزب الديمقراطي الكردستاني من قبل نظام الملالي البغيض. هذه جريمة ضد الإنسانية وأطالب مجلس الأمن الدولي بالنظر في ذلك”.

ودعت “المواطنين الأبطال في كردستان وعموم إيران إلى الاحتجاج والانتفاضة ضد نظام الملالي المعادي للبشر”

وقالت إن “نظام الملالي يريد عن طريق القمع والإعدام والقصف الصاروخي، خلق أجواء الرعب والكبت وإخماد انتفاضة الشعب الإيراني ولكنه سيأخذ معه هذه الأمنية إلى القبر”.

وأضافت :” أوجه التحية للشهداء وأعزّي الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني والحزب الديمقراطي الكردستاني ورفاق النضال للمناضلين الذين اُعدَموا وذويهم وأتمنى الشفاء لجرحى الهجمات الإجرامية”.