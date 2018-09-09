1.5 مليار دولار ينفقها السعوديون لشراء منتجات إنقاص الوزن

المناطق - وكالات

قدر تقرير تسويقي صدر في العاصمة الأيرلندية دبلن أمس حجم سوق منتجات تخسيس الوزن في السعودية بـ957 مليون دولار خلال 2017.

وتوقع التقرير الصادر عن شركة «ريسيرش آند ماركتس» ونقلته “عكاظ”، أن يرتفع حجم تلك السوق ليصل إلى 1.5 مليار دولار بحلول 2023.

وعزا ذلك إلى ارتفاع الوعي وسط السكان بشأن مخاطر الأكل غير الصحي، عدم التمارين، والأكل المتأخر ليلاً، والأكل العالي الدهون.

وأشار التقرير إلى أن الحكومة السعودية أطلقت مبادرات وحملات تثقيفية ناجحة للتوعية بمخاطر تزايد السمنة، والأمراض المرتبطة بها، كأمراض المفاصل، والقلب، والسكري، وارتفاع ضغط الدم، والسرطان، ما أدى إلى تعزيز سوق منتجات إنقاص الوزن.