لحديثي التخرج.. وظائف بالشركة السعودية لتقنية المعلومات المملوكة لصندوق الاستثمارات

المناطق - الرياض

أعلنت الشركة السعودية لتقنية المعلومات (شركة حكومية) عن توفر وظائف تقنية شاغرة في (الرياض) لذوي الخبرة ولحديثي التخرج.

وجاءت الوظائف على النحو التالي:

– محلل أعمال / ممثل بيانات – ذكاء الأعمال (Business Analyst / Data Visualizer – BI)

المتطلبات: بكالوريوس في هندسي أو أي من المجالات التقنية ذات الصلة مع خبرة لا تقل عن سنتين في نفس المجال.

– مطور برامج مساعد (Associate Software Developer)

المتطلبات: بكالوريوس (هندسة برمجيات) أو ما يعادلها حديثي التخرج (لا يشترط الخبرة).

– إداري نظم – إداري نظام جيرا (System Administrator – JIRA Administrator)

المتطلبات: بكالوريوس هندسي أو أي من المجالات التقنية ذات الصلة (لا يشترط الخبرة).

– مصمم واجهة المستخدم / تجربة المستخدم (UX/UI Designer)

المتطلبات: بكالوريوس في تخصص (التصميم، علوم الحاسب، هندسة البرمجيات) أو ما يعادلهم (لا يشترط الخبرة).

– مهندس اختبار برامجيات (Software Tester – Testing Engineer)

المتطلبات: بكالوريوس في تخصص (هندسة البرمجيات) أو ما يعادلها (لا يشترط الخبرة).

– مطور برمجيات (Software Developer – Backend)

المتطلبات: بكالوريوس في تخصص (هندسة البرمجيات) أو ما يعادلها (لا يشترط الخبرة).

– مطور واجهة المستخدم (Software Developer – Frontend)

المتطلبات: بكالوريوس في تخصص (هندسة البرمجيات) أو ما يعادلها (لا يشترط الخبرة).

– مهندس بيانات (Data Engineer)

المتطلبات: بكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب) أو ما يعادله (لا يشترط الخبرة).

والشركة السعودية لتقنية المعلومات هي شركة مساهمة مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة تم تأسيسها لتوفير خدمات وحلول رقمية وسيبرانية بأيد وطنية خبيرة في مجال الخدمات الرقمية والأمن السيبراني لتسهم في إثراء المحتوى المحلي، تتركز أعمال الشركة في تأمين البنية الإلكترونية الأمنية لمختلف المنشآت في القطاعين الحكومي والخاص مع تقديم أحدث الخدمات الاحترافية لأمن المعلومات وحلولها وتطوير البرمجيات وعلم البيانات وتحليل البيانات الضخمة.

وأشارت إلى أن التقديم متاح حالياً من خلال اختيار الوظيفة وقراءة الشروط وتعبئة الطلب على الرابط.

تفاصيل أكثر