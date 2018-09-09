تواد الأسرية تقيم أمسية ” صناعة المبادرات الاجتماعية “

المناطق - الجوف

نفذت جمعية تواد للتنمية الأسرية بمنطقة الجوف مساء يوم الأربعاء أمسية ” صناعة المبادرات الاجتماعية ” و ذلك تزامنًا مع اليوم العالمي للعمل الخيري الموافق 5 سبتمبر ، حيث تفضل بتقديم الأمسية سعادة الأستاذ / محمد الصلهام ( مدير فرع مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية بمنطقة الجوف ) ، في قاعة سلطان الخير بمقر الجمعية ، . التي استعرض فيها الصلهام الدور الذي تقوم به مؤسسات القطاع العام و القطاع الخاص و القطاع الخيري في سبيل تنمية مجتمعاتها ، مؤكدًا إلى حاجة المنظمات لوجود مختصين في تصميم و تخطيط و إدارة و تنفيذ برامج و مبادرات مجتمعية بشكل علمي و فعال نظرًا لحداثة مفهومها.

و أشار إلى أهمية نشر و تطبيق مفهوم المبادرات المجتمعية على أرض الواقع و أن تخرج من حيز اللاوعي إلى فضاء الوعي الرحب، مبينًا مفهوم المبادرات المجتمعية و أطرافها و أبعادها المجتمعية و أهمية الشراكات و بناء المبادرات و أسس نجاحها و مستويات المبادرة الاجتماعية و خطوات بناء المبادرة الاجتماعية .

كما استعرض أسس نجاح المبادرات بدءًا بتحديد الفكرة و نطاقها و رسم خطة العمل و تنفيذها و تقييمها و رصد الدروس المستفادة ، مع استعراض عدد من النماذج الواقعية للمبادرات المتميزة على مستوى الوطن و العالم ، في الوقت الذي شارك الحاضرون في مداخلات ثرية حول صناعة المبادرات المتميزة. وفي نهاية الأمسية وجَّه رئيس مجلس إدارة توادَّ للتنمية الأسرية فضيلة الشيخ الدكتور / عبد الحكيم الحميد شكره و تقديره لسعادة الأستاذ / محمد الصلهام متمنيًا له دوام التوفيق .