براعم التحدي بالجوف يطلق موسمه الثالث

المناطق - الجوف

أعلن مركز براعم التحدي للرعاية النهارية بالجوف انطلاق موسمه الثالث ؛ و بدأ المركز باستقبال الأطفال المستفيدين من خدماته مع أمهاتهم ، و تم خلال الاستقبال تشخيص الأطفال و تسجيلهم و توجيههم للبرامج العلاجية المخصصة لهم .

بعدها أقيم للأمهات برنامج تعريفي عن المركز و الخدمات التي يقدمها ، بدأته مديرة المركز بالترحيب بالحاضرات و قدمت لهن الشكر على تواجدهن و تفهمهن لدورهن الأبوي في رعاية الطفل و متابعته داخل المنزل ، بعد ذلك شاهدت الحاضرات عرضًا مرئيًا لفقرات و برامج الأسبوع التمهيدي و ما تم خلاله من منجزات ، ثم قامت المديرة الفنية بتوجيه رسالة للأمهات قدمت من خلالها طريقة تعامل الأم مع الطفل و مساعدتها في تطوير المهارات اللازمة لديه ، و حثتهن على التزام أطفالهن بالحضور للمركز و عدم الغياب و الذي سوف يؤثر سلبا على الطفل و برامجه التدريبية و العلاجية ، و إعطاء بعض التوجيهات اللازمة لمصلحة الطفل .

تلا ذلك عرض عددٍ من المقاطع المرئية الهادفة و الموجهة للأمهات بهدف تثقيفهن و زيادة الوعي لديهن ، بالإضافة إلى مشاهد شخصية لعددٍ من الأطفال ، و عرض مشهد تحفيزي عن أبرز الإنجازات التي حققها المركز مع المستفيدين خلال الفترة السابقة .

بعدها قامت أمهات الأطفال بأخذ جولة على أقسام المركز و التعرف عن قرب على أركانه و التي شملت الأركان التعليمية و الترفيهية و العلاجية وغيرها من الأقسام .

و في الختام قدمت إدارة مركز براعم التحدي الشكر و الامتنان لأسر الأطفال على ثقتهم بالمركز و تسجيل أطفالهم فيه، داعين الله لهم العون و التوفيق والسداد .

ذكرت ذلك مسؤولة العلاقات العامة بالمركز الأستاذة عبير السويلم .