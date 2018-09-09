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الأرصاد :تكون للسحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة على عدة مناطق

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الأرصاد :تكون للسحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة على عدة مناطق

الأرصاد :تكون للسحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة على عدة مناطق
http://almnatiq.net/?p=629002
المناطق - الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى- تكوناً للسحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة على مرتفعات (جازان ،عسير ،الباحة ، مكة المكرمة , المدينة المنورة) كما تتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية والأتربة المثارة على منطقتي (الرياض,حائل ،القصيم) وطقس رطب على الأجزاء من السواحل الغربية للمملكة.
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة15-35كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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