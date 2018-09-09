طالب نائب الرئيس اليمني، الفريق الركن علي محسن صالح، المجتمع الدولي بموقف دولي حازم وحاسم لردع الانقلابيين الحوثيين وذلك بعد عرقلتهم لمشاورات جنيف.
وأشار الفريق محسن خلال لقائه في مدينة الرياض وزير الصناعة والتجارة في الحكومة اليمنية الشرعية، محمد الميتمي إلى إفشال الحوثيين لجهود السلام ومشاورات جنيف في ظل حرص القيادة السياسية على إحلال السلام المبني على المرجعيات الثلاث الذي من شأنه أن يؤدي إلى وقف معاناة اليمنيين.
وفي شأن آخر، دعا نائب الرئيس اليمني، المجتمع الدولي والإقليمي إلى دعم الحكومة الشرعية في سبيل الحفاظ على العملة الوطنية لبلاده التي تواجه انهيارًا في قيمتها أمام العملات الأجنبية.
وقال الفريق محسن، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية- إن الحفاظ على العملة والاقتصاد اليمني في هذه المرحلة الحرجة مهمة تقع على عاتق الحكومة ورؤوس الأموال والبنوك الوطنية ودعم من المجتمع الدولي والإقليمي.
وثمن نائب الرئيس اليمني، الدور الأخوي الذي تقوم به المملكة في دعم ومساندة اليمن ومنها الوديعة التي وضعتها في حساب البنك المركزي اليمني في عدن وقرارها لدعم محطات الكهرباء في اليمن بالوقود.
واستعرض وزير الصناعة والتجارة اليمني، جهود الوزارة وإسهامها في تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين اليمنيين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة بالتنسيق مع السلطات المحلية.
نائب الرئيس اليمني يطالب المجتمع الدولي بموقف دولي حازم وحاسم لردع الحوثيين المدعومين من إيران
طالب نائب الرئيس اليمني، الفريق الركن علي محسن صالح، المجتمع الدولي بموقف دولي حازم وحاسم لردع الانقلابيين الحوثيين وذلك بعد عرقلتهم لمشاورات جنيف.
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