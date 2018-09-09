هزة أرضية بقوة 4 درجات بظهران الجنوب

المناطق _ الرياض

أعلنت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، تسجيل محطات الرصد الزلزالي هزة أرضية، صباح اليوم الأحد، بقوة 4 درجات على مقياس ريختر جنوب مدينة ظهران الجنوب بمسافة تبعد 70 كم.

وقالت الهيئة سكان بعض المدن القريبة شعروا بالهزة، لكنها لم تؤثر على أي من المناطق، مرجعة إياها إلى وجود صدوع منتشرة بالمنطقة .

وقالت الهيئة في تغريدة عبر حسابها على تويتر: “سجلت محطات الرصد الزلزالي بالهيئة هزة أرضية صباح اليوم الأحد الساعة 07:29:10 بتوقيت المملكة بقوة 4 درجات على مقياس ريختر جنوب مدينة ظهران الجنوب بمسافة تبعد 70 كم، وقد شعر بالهزة في بعض المدن القريبة ولم تؤثر الهزة على أي من المناطق وترجع هذه الهزة لوجود صدوع منتشرة بالمنطقة “.