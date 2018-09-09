إفتتاح حركة السير في نفق طريق الأمير سعد بن عبد الرحمن الأول عند تقاطعه مع شارع الإمام الشافعي

المناطق- الرياض

افتتحت أمانة منطقة الرياض مساء اليوم السبت ٢٨ من ذي الحجة ١٤٣٩ مشروع نفق طريق الأمير سعد بن عبد الرحمن الأول عند تقاطعه مع شارع الإمام الشافعي الذي يعتبر محور ربط هام سيسهم في تحقيق انسيابية أعلى في الحركة المرورية، وتحديداً على طريق الأمير سعد بن عبد الرحمن الأول الذي سيحرر الحركة باتجاه الشرق والغرب من الطريق الدائري الشرقي إلى الطريق الدائري الثاني.

ويبلغ طول نفق طريق الأمير سعد بن عبد الرحمن الأول 900م، ويتكون المشروع من 3 مسارات رئيسية، و3 مسارات خدمة أعلى النفق، بمسطحات إسفلتية تبلغ (27.900) متر مربع، و4 جدران، منها إثنان داخلية تفصل مسارات النفق عن مسارات قطار الرياض، ويعتبر هذا النفق مكملاً للنفق الذي افتتح سابقاً على طريق الأمير سعد بن عبد الرحمن الأول عند تقاطعه مع شارع هارون الرشيد.

وتود أمانة منطقة الرياض أن تتقدم بجزيل الشكر لجميع سكان المنطقة على تحملهم طول فترة تنفيذ المشروع، وتعتذر عما سببه لهم من إزعاج بسبب وجود عوائق حالة دون انجاز المشروع في وقته المحدد.