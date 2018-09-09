“العمل والتنمية الاجتماعية” تضبط وافداً في جدة ظهر في مقطع فيديو مسيء وتستدعي صاحب المنشأة

المناطق - عطاالله العمراني

إشارة إلى المقطع المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي، لوافد عربي ظهر بشكل مسيء في عدة مقاطع فيديو أثناء تصويره مع سيدة في موقع استقبال لنزلاء إحدى الأجنحة الفندقية بمحافظة جدة، أوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أباالخيل، أن فرق التفتيش بمكتب عمل جدة وقفت ميدانياً على الموقع، وتم ضبط الوافد لارتكابه عدة مخالفات وعمله في مهنة مقصورة على السعوديين، كما تم استدعاء صاحب المنشأة لعدم التزام المنشاة بالضوابط المكانية لعمل المرأة، تمهيداً لإحالة القضية لجهة الاختصاص، لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المخالفين.

وشدد المتحدث الرسمي، على عدم تهاون الوزارة في تطبيق الأنظمة في سوق العمل، داعياً عملاء الوزارة إلى الإبلاغ عن المخالفات عبر تطبيق معاً للرصد ومركز الاتصال 19911.