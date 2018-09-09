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رسالة نارية أوصلها العراقيون لنظام الملالي.. إيران تشرب من ذات الكأس وقنصليتها تحترق في البصرة

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رسالة نارية أوصلها العراقيون لنظام الملالي.. إيران تشرب من ذات الكأس وقنصليتها تحترق في البصرة

رسالة نارية أوصلها العراقيون لنظام الملالي.. إيران تشرب من ذات الكأس وقنصليتها تحترق في البصرة
http://almnatiq.net/?p=629026
المناطق _ إسلام داوود

من ذات الكأس التي دأبت على إذاقة الآخرين منه، تذوقت إيران مرارة اقتحام قنصليتها في بلد آخر، وحرقه من “جموع غفيرة لا يمكن السيطرة عليها”.
بالأمس تعرضت قنصلية طهران في مدينة البصرة جنوب العراق، للاقتحام والحرق من المتظاهرين العراقيين، الغاضبين، بسبب ما تقوم به إيران من عبث وتدخلات في شؤون جيرانهم.
المثير في أمر حرق قنصلية طهران، أن من أشعلوا قنصليتها كان يرددون الشعارات الدينية الشيعية وأبرزها “لبيك ياحسين”، ما كان كاشفا لحجم انهيار شعبية طهران داخل البيت الشيعي في أغلب البلدن العربية.
انهيار لم يكن وليد اللحظة وإنما يرجع لسنوات من زج الشيعة في صراعات سياسية وإقليمية عنيفة، وتأجيج العداوة بين أبناء البلد الواحد، لا لشئ إلا لخدمة المشاريع التوسعية للدولة الفارسية.
وعبر العراق ولبنان وفي سوريا واليمن، جعلت إيران من الشيعة العرب وقودا لحروبها، التي بدا أن الشيعة قد سأموا من تدخلاتها، وباتوا يميلون لدعم تقليص نفوذ طهران في دولهم.
وجاءت احتجاجات البصرة، المتواصلة، للتنديد بالفساد المستشري في مفاصل البلاد، جراء سنوات حكم الأحزاب والتكتلات الموالية لطهران، إلى جانب تدري الخدمات الحكومية.
وكان للانقطاع المتواصل للتيار الكهربائي، وتلوث المياه، إلى جانب ارتفاع نسب البطالة بين الشباب، دورا كبيرا في تأجيج التظاهرات الأعنف في تاريخ المدينة العراقية.
ويحوي باطن البصرة، مخزون نفطي هائل يمد باقي العراق، بالمتشقاط النفطية إلى جانب ما يتم تصديره للخارج، وهو ما يثير التساؤلات حول المشاكل الخدمة والبنيوية التي تعاني منها المدينة فيما يحوي باطنها موارد طبيعية تكفي سكان العراق بأسره.

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