التدريب التقني تطلق “سجل المهارات” لتوثيق أنشطة خريجيها

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أنهت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني التجربة الأولى من مبادرة سجل المهارات الشخصية، التي تم تطبيقها في الكلية التقنية بالدمام في الفصل الثاني من العام التدريبي الماضي، وعقد خلال فعاليات المبادرة 3 ورش عمل بمشاركة 670 متدربا، ومشاركة 150 متدربا في مسابقة أفضل سجل.

والمبادرة عبارة عن وثيقة صادرة عن مركز التوجيه المهني والتنسيق الوظيفي لتوثيق جميع الدورات التدريبية والأنشطة اللامنهجية المعتمدة التي حضرها المتدرب خلال مسيرته بالكلية، وتعتزم المؤسسة تطبيق المبادرة في جميع فروع كلياتها خلال العام التدريبي الجديد

1440/1439 هـ وتهدف المبادرة إلى تحسين مخرجات الكليات من خلال دعم وإثراء الجوانب الشخصية للخريجين، وتوثيق مشاركات المتدربين وجهودهم الشخصية وتفاعلهم مع الحياة بالكلية، إضافة إلى إبراز جهود المتدرب في تأهيل ذاته وتحفيزه للاهتمام بتنمية مهاراته، وتوثيق الفعاليات التي حضرها المتدرب والتي توضح المهارات المهنية والشخصية المكتسبة خلال مرحلة التدريب بالكلية.

وتشمل مجالات المبادرة تطوير الذات وبناء الشخصية ومهارات الحاسب الآلي، والعمل التطوعي وخدمة المجتمع، إضافة إلى أنشطة المتدربين والأندية التقنية والثقافية والاجتماعية والرياضية، والمهارات القيادية للمتدربين، بالإضافة إلى الدورات التقنية التخصصية اللامنهجية، وجوائز التفوق والتميز والابتكار التقني أو براءة الاختراع.

يذكر أن المؤسسة أطلقت العديد من البرامج والمبادرات في إطار هويتها الجديدة فبراير الماضي، الهادفة إلى تغيير مفهوم التدريب التقني والمهني والتوسع في مجالاته، بما يتوافق مع استراتيجية المؤسسة ورؤية المملكة 2030.