تركيا تقايض مصير سكان إدلب مع روسيا.. ونظام الأسد المستفيد الأكبر

المناطق _ إسلام داوود

فيما يُسمع أزيز طائرات روسيا في أجواء محافظة إدلب السورية، مسقطة على رؤوس سكانها حمم جحيم، تودي بحياة المئات من المدنيين، تتجه تركيا لمقايضة مصير سكان المحافظة مع روسيا.

تركيا، التي تعاني من أزمة اقتصادية عنيفة، وسياسية مع الغرب وعزوف دول الشرق الأوسط عن التعامل معها، وجدت ضالتها في حليفيها إيران، وروسيا، وعلى غرار ما حدث لحلب، باتت إدلب الضحية الجديدة، التي تقدمها تركيا تحت أقدام الدب الروسي.

وفيما تستعد قوات النظام السوري المدعومة بالمليشيات الإيرانية، لغزو المحافظة التي يقطنها نحو 3.5 مليون نسمة، فإن أحدث التسريبات أظهرت أن تركيا في طريقها لتسليم المحافظة إلى النظام بدون قتال.

وأشارت التسريبات، الجديدة، إلى أن أنقرة وموسكو توصلتا إلى تفاهمات، قبيل اجتماعهم في طهران في إطار ما يسمى بمحادثات أستانا، من أجل حل مسألة إدلب، وستُعرض على قمة «ضامني آستانة» التي تستضيفها طهران

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده «تأمل بأن تسفر قمة طهران عن الحؤول دون شن هجوم على إدلب». ونقلت صحيفة «حريت» التركية عنه قوله للصحافيين على متن الطائرة لدى عودته من قرغيزستان: «سنصل بهذه القضية إلى نقطة إيجابية خلال قمة طهران. آمل أن نتمكن من منع النزعة المتطرفة للحكومة السورية».

وأوضحت التسريبات، أن اجتماعا ضم مسؤولين أتراكاً وروساً على مدى خمسة أيام، خصصت للتطورات في سورية، وضمت لجان عمل تركية وروسية حيث «حققت تقدماً كبيراً لإيجاد حلول مقبولة لجميع الأطراف من أجل حل عقدة إدلب، ستُعرض على قادة البلدان الضامنة لآستانة».

وشهدت المحادثاتت «تغيرات إيجابية في لهجة موسكو وطهران»، مع ترجيح التوصل إلى اتفاق يضمن «إخلاء إدلب من التنظيمات المصنّفة إرهابية، على أن تتولى تركيا العملية، ومنحها الوقت الكافي لذلك، وانتشار مجموعات من الشرطة العسكرية الروسية في جسر الشغور ومناطق حساسة في حماة وسهل الغاب، على ألا تدخل قوات النظام السوري هذه المناطق، وتبقى خاضعة للفصائل الموالية لأنقرة».

ووفقا للمصادر فإن «الروس وافقوا على أن يتولى الأتراك السيطرة على سلاح الفصائل الثقيل، وأن تُعهد إليها مسؤولية الأمن داخل تلك المناطق، وتتعهد منع أي هجوم على القاعدة الروسية في حميميم وقوات النظام».

في المقابل «وافقت أنقرة على دخول مؤسسات النظام المدنية إلى تلك المناطق بإشراف روسي».

واتفق الطرفان على أن «تشرف روسيا وإيران على فتح المعابر من جهة مناطق النظام، في مقابل إشراف تركي على الجهة المقابلة، كما تتولى روسيا وتركيا فتح الطريق الدولي من مورك شمال حماة، ومعبر باب السلامة وحمايتهما».

وعرض «الجانب التركي إنشاء مركز للتعاون الاستخباراتي مع روسيا وإيران لتحديد مواقع التنظيمات الإرهابية، والتنسيق من أجل توجيه ضربات إليها»

ورجح مصدر روسي «قبول موسكو هذه الخطة لأنها تضمن إنهاء جبهة النصرة، ووقف الهجمات على قاعدة حميميم، ولا تعرضها إلى ضغوط دولية بسبب موجات اللاجئين والخسائر البشرية في حال حصلت معركة»، و«الأهم بالنسبة إلى روسيا هو الانتقال بمسار آستانة إلى الحل السياسي وتكثيف جهود الإعمار وعودة اللاجئين».