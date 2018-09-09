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دراسة صادمة: الحليب مفيد للتخلص من نزلات البرد.. ولا علاقة بينه والإصابة بالربو

دراسة صادمة: الحليب مفيد للتخلص من نزلات البرد.. ولا علاقة بينه والإصابة بالربو
http://almnatiq.net/?p=629043
المناطق - وكالات

أوضح الطبيب والباحث في مستشفى هامبتون ببريطانيا، بلفور لين، أن العلم لا يؤكد أن الحليب غير مستحسن عندما يصاب الإنسان بنزلة البرد، كما نبه أيضاً أنه لاعلاقة إطلاقاً بين الحليب والإصابة بالربو.

وينبه الطبيب بلفور وبحسب ما نقلت “ساينس ألرت” إلى أن أصل هذه المغالطة الصحية يعود إلى القرن الثاني عشر، حين قام رجال دين بترويجه، وعززه خلال أربعينيات القرن الماضي كتاب مثير حين تحدث طبيب الأطفال الأميركي الراحل بنجامان سبوك عن مضار تداعيات السائل الحيوي.

ويشدد البروفيسور لين على أن شرب الحليب يؤدي مفعولاً يختلف عما هو شائع، مشيراً إلى أن الحليب من السوائل المفيدة في التخلص من نزلات البرد، لأنه طار للبلغم، ولا علاقة له بمرض الربو.

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