احدث الأخبار

راموس غاضبا: تتذكرون صلاح وتنسون “التهديد بالقتل”
أبرز المواد
 دراسة صادمة: الحليب مفيد للتخلص من نزلات البرد.. ولا علاقة بينه والإصابة بالربو
أبرز المواد
 الأردن يعلن تخفيض حجم خطة الإستجابة للأزمة السورية للعام المقبل
أبرز المواد
 تركيا تقايض مصير سكان إدلب مع روسيا.. ونظام الأسد المستفيد الأكبر
أبرز المواد
 التدريب التقني تطلق “سجل المهارات” لتوثيق أنشطة خريجيها
أبرز المواد
 رسالة نارية أوصلها العراقيون لنظام الملالي.. إيران تشرب من ذات الكأس وقنصليتها تحترق في البصرة
أبرز المواد
 “العمل والتنمية الاجتماعية” تضبط وافداً في جدة ظهر في مقطع فيديو مسيء وتستدعي صاحب المنشأة
أبرز المواد
 إفتتاح حركة السير في نفق طريق الأمير سعد بن عبد الرحمن الأول عند تقاطعه مع شارع الإمام الشافعي
أبرز المواد
 هزة أرضية بقوة 4 درجات بظهران الجنوب
أبرز المواد
 عمليات إجلاء واسعة للسكان إثر حريق غابات جديد في منطقة شمال كاليفورنيا الأمريكية
أبرز المواد
 نائب الرئيس اليمني يطالب المجتمع الدولي بموقف ‏دولي حازم وحاسم لردع الحوثيين المدعومين من إيران
أبرز المواد
 الأرصاد :تكون للسحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة على عدة مناطق
أبرز المواد
راموس غاضبا: تتذكرون صلاح وتنسون “التهديد بالقتل”

راموس غاضبا: تتذكرون صلاح وتنسون “التهديد بالقتل”

أبرز المواد
دراسة صادمة: الحليب مفيد للتخلص من نزلات البرد.. ولا علاقة بينه والإصابة بالربو

دراسة صادمة: الحليب مفيد للتخلص من نزلات البرد.. ولا علاقة بينه والإصابة بالربو

أبرز المواد
الأردن يعلن تخفيض حجم خطة الإستجابة للأزمة السورية للعام المقبل

الأردن يعلن تخفيض حجم خطة الإستجابة للأزمة السورية للعام المقبل

أبرز المواد
تركيا تقايض مصير سكان إدلب مع روسيا.. ونظام الأسد المستفيد الأكبر

تركيا تقايض مصير سكان إدلب مع روسيا.. ونظام الأسد المستفيد الأكبر

أبرز المواد

راموس غاضبا: تتذكرون صلاح وتنسون “التهديد بالقتل”

راموس غاضبا: تتذكرون صلاح وتنسون “التهديد بالقتل”
http://almnatiq.net/?p=629047
المناطق - وكالات

عبر قائد المنتخب الإسباني سيرخيو راموس عن استيائه الشديد من جراء صافرات الاستهجان التي تعرض لها خلال مباراة منتخب بلاده مع منتخب إنجلترا في إطار دوري أمم أوروبا لكرة القدم، السبت.

وكانت الجماهير الإنجليزية أطلقت صافرات الاستهجان بحق راموس على خلفية الواقعة التي حصلت بينه وبين نجم ليفربول محمد صلاح، بعد أن اتهم المدافع الإسباني بإلحاق الأذى المتعمد والقوي بـ”الملك المصري” في نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد و”الريدز”.

وأشار قائد المنتخب الإسباني إلى أن عائلته وأطفاله “استهدفوا ظلما” بعد ذلك النهائي الأوروبي، وأنهم تلقوا “تهديدات بالقتل”.

ونقل موقع “goal” الرياضي عن راموس قوله: “الجميع يتذكر ما حدث لصلاح، ويتجاهلون التهديدات بالقتل التي تلقيتها أنا وعائلتي”، مؤكدا أن ضميره مرتاح بسبب الاحتكاك الذي حدث بينه وبين صلاح، وأن ما حصل في نهائي أبطال أوروبا كان أمرا عاديا.

وعن فوز إسبانيا في أول مباراة رسمية للمدرب الجديد لويس إنريكي، قال راموس: “لقد بدأنا عصرا جديدا معه، فهو مدرب له خبرة كبيرة، اختار أفضل طريقة للفوز في ويمبلي”.

وبالنسبة لعلاقته مع النجم الكرواتي وزميله في ريال مدريد، لوكا مودريتش، أوضح راموس أنه سعيد للغاية ويشعر بالفخر باللعب إلى جانبه، مردفا: “يستحق أن يكون اسمه بين أفضل ثلاثة لاعبين في العالم وفق اختيار الفيفا.. وأنا مسرور لأجله كأني لو كنت مكانه بالضبط”.

روابط ذات صلة

دراسة صادمة: الحليب مفيد للتخلص من نزلات البرد.. ولا علاقة بينه والإصابة بالربو

دراسة صادمة: الحليب مفيد للتخلص من نزلات البرد.. ولا علاقة بينه والإصابة بالربو
الأردن يعلن تخفيض حجم خطة الإستجابة للأزمة السورية للعام المقبل

الأردن يعلن تخفيض حجم خطة الإستجابة للأزمة السورية للعام المقبل
تركيا تقايض مصير سكان إدلب مع روسيا.. ونظام الأسد المستفيد الأكبر

تركيا تقايض مصير سكان إدلب مع روسيا.. ونظام الأسد المستفيد الأكبر

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*