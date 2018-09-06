مدني جازان يشارك الطلبة في الاسبوع الدراسي الأول ويكثف برامجه التوعوية

جازان - فضة عطيف

شاركت ادارات الدفاع المدني بمديرية جازان في مختلف المحافظات بالتنسيق مع مكاتب التعليم جميع المدارس في الاسبوع الدراسي التمهيدي الاول من العام الدراسي لهذا العام بفعاليات وبرامج توعوية مختلفة تهدف للتعريف برسالة المديرية العامة للدفاع المدني في حماية الارواح والممتلكات وبالمخاطر المختلفة وكيفية مواجهتها والتعريف بجميع المخاطر في مختلف المواقع بهدف رفع مستوى الوعي الوقائي لهذه الشريحة الغالية علينا والتي تعد كنزاً وطنياً يجب المحافظة عليه .

واشتملت الزيارات على توزيع النشرات التوعوية المختلفة وكذلك مشاركة اليات الاطفاء داخل ساحات المدارس والتعرف على اجزاءها والية عملها من قبل الطلبة ومنسوبي المدارس مع اعطاء محاضرات تفاعلية عن الاخطار داخل وخارج المنزل وتوضيح المخاطر المختلفة وعمليات الاخلاء وكيفية مواجهتها بالطرق الصحيحة مع معرفة انواع مطفيات الحريق والتدريب على استخدامها على الوجه الصحيح .

وأوضح مدير الدفاع المدني بمنطقة جازان العميد علي محمد وهاس ان هذه المشاركة نابعة من رسالة المديرية العامة للدفاع المدني في التفاعل مع المجمتع بمختلف شرائحه وخاصة هذه الشريحة الغالية ولما لها من الأثر الايجابي في غرس مفاهيم السلامة والوقاية من الاخطار لدى ابناء هذا المجتمع.

وبين العميد الوهاس بأن هذه المشاركة تعكس مدى الشراكة والتعاون المستمرين مع القطاعات التعليمية وذلك للحفاظ على مقدرات هذا الوطن في اغلى صرح وهو التعليم وقد اشتملت هذه الزيارات خلال هذا الاسبوع على توزيع نشرات توعوية لمختلف الاخطار على الطلبة ومنسوبي المدارس ومعرفة كيفية اتخاذ التدابير الوقائية للتعامل معها، كذلك تم تقديم محاضرات توعوية وتجارب عمليه في كيفية استخدام مطفيات الحريق اليدوية ومشاركات تفاعلية مع الطلبة وذلك بالاطلاع على اليات الدفاع المدني واهم ما تحتويه من معدات متطورة تواكب أرقى ما لدى منظمات الحريق والاطفاء حول العالم والتي امنتها حكومة سيدي خادم الحرميين الشريفين وولي عهده الامين وسمو وزير الداخلية -حفظهم الله تعالى-.