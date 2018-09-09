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غرفة القصيم تبحث تطوير مهنة المحاماة و تعزيز إسهامها في القطاع الاقتصادي

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غرفة القصيم تبحث تطوير مهنة المحاماة و تعزيز إسهامها في القطاع الاقتصادي

غرفة القصيم تبحث تطوير مهنة المحاماة و تعزيز إسهامها في القطاع الاقتصادي
http://almnatiq.net/?p=629074
المناطق / بريدة

بحثت الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم ممثلة بلجنة المحامين بالغرفة سبل تطوير مهنة المحاماة ورفع قدرات المشتغلين فيها وتعزيز اسهامهم في الإزدهار الاقتصادي للمنطقة والمملكة بصورة عامة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدته لجنة المحامين بغرفة القصيم مساء يوم الإثنين الماضي 23/12/1439هـ في مقر الغرفة الرئيس بمدينة بريدة بحضور عدد من المحامين و المتدربين و المستجدين في المهنة.

و صرح سعادة الأمين العام لغرفة القصيم الأستاذ سعود بن عبدالكريم الفدّا بأن اللقاء جاء لتسليط الضوء بشكل أكبر على المهام التي تقوم بها اللجنة و دورها في خدمة رجال الأعمال بالمنطقة مع بقية اللجان القطاعية بالغرفة, و الاستماع إلى أراء أرباب المهنة و مقترحاتهم لتطوير الأداء وتجويد الخدمة و معالجة الصعوبات و المعوقات التي يواجهونها في ممارسة أعمالهم عبر الغرفة التجارية التي تعد التنظيم المؤسسي الوحيد لرجال و سيدات الأعمال., موضحاً أن اللجان القطاعية هي وسيلة الغرفة و ذراعها لأثراء النقاش بين أصحاب المصالح الاقتصادية و أهل المهنة, مثمناً جهود اللجان و تعاونهم في تنظيم اللقاءات و الندوات و المحاضرات وورش العمل المختلفة و التي تلعب دوراً في وضع الحلول المثلى للمشكلات و صياغة التوصيات و المقترحات للحد منها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في الجانب الحكومي.

من جانبه أشار سعادة رئيس لجنة المحامي بغرفة القصيم الأستاذ يوسف بن أحمد الخريصي إلى أن إبراز دور المحامي في المجتمع يتطلب تكاثف مختلف المؤسسات الرسمية و الأهلية والخاصة, منوهاً بأهمية بث الوعي القانوني و ثقافة الاستشارات و العقود و التحكيم, لافتاً إلى أن اللجنة قامت بزيارة رؤساء المحاكم و لمست منهم استعدادُ كبيراً للتعاون المشترك بهدف نصرة العدالة و حفظ الحقوق, مشدداُ على ضرورة تعزيز جهود محاربة المتسترين الذين يمارسون المهنة بشكل غير نظامي, كاشفاُ أن اللجنة وضعت في خطتها المقبلة برنامجا لتعزيز المشاركة المجتمعية و دعم ذوي الدخل المحدود لمساعدتهم في حل قضاياهم المتعثرة .

و من ناحيته أكد سعادة نائب رئيس لجنة المحامين بالغرفة الأستاذ عادل أبا الخيل على أن هناك تحديات كثيرة برزت خلال السنوات الأخيرة تواجه القطاع وينبغي الثبات أمامها لتجاوزها، مضيفاً بأنه لا ينبغي أن يكون الباعث لاحتراف مهنة المحاماة الربح والكسب المادي فقط ولكن نيل شرف تطبيق شرع الله ودفع المظالم بالتعاون مع الجهات العدلية المختصة، وأن على المحامي أن يكون حذار في التعاملات المرتبطة به لخطورة المجال الذي يعمل فيه.

ودعا اللقاء إلى الاستغلال الأمثل لكافة الإمكانيات المتاحة والدعم اللوجستي الذي تقدمه الغرفة للجان والتوجه نحو التكتل المهني لمأسسة وتنظيم القطاع.

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