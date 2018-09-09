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“هيئة الأرصاد” تدعم فرع الشمالية بكوادر وطنية وتقنيات حديثة للمحافظة على النظام العام للبيئة

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“هيئة الأرصاد” تدعم فرع الشمالية بكوادر وطنية وتقنيات حديثة للمحافظة على النظام العام للبيئة

“هيئة الأرصاد” تدعم فرع الشمالية بكوادر وطنية وتقنيات حديثة للمحافظة على النظام العام للبيئة
http://almnatiq.net/?p=629075
المناطق - تبوك

باشر 21 مفتشا ومراقبا بيئيا من الجنسين أعمالهم الميدانية بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمنطقة الشمالية بعد الموافقة على دعم برنامج “تطوير برنامج التفتيش والتدقيق البيئي” بالهيئة.
وعبر مدير عام الهيئة بالمنطقة الشمالية المهندس ثامر اِلبلوي عن شكره وامتنانه للقيادة الرشيدة – حفظها الله – على هذا الدعم الذي سيعزز جهود الهيئة نحو رفع مستوى الالتزام البيئي كأحد أهدافها ضمن برنامج التحول الوطني 2020، والعمل على تحقيق استدامة بيئية بالحد من التلوث بجميع أنواعه والحفاظ على الموارد الطبيعية تماشياً مع رؤية 2030.
وأكد المهندس البلوي أن هذا الدعم سيسهم في تكثيف الجهود حرصاً على صحة وسلامة أبناء المنطقة، ,مبيناً أن دعم برنامج التفتيش والمتابعة اشتمل على تقنيات حديثة لرصد ومراقبة مستويات التلوث بمختلف أنواعه للحد من آثراه وحماية الصحة العامة وتحسين جودة الهواء.
وأشار إلى أن الكادر الجديد سيحدث نقله نوعية بأعمال الفرع، وسيغطي مختلف أعمال الرقابة البيئة للجهات العامة والخاصة المعنية بتطبيق المعايير والمقاييس البيئية حسب النظام العام للبيئة.

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