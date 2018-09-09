مركز باحثات لدراسات المرأة يطلق برنامج “أمومة” على وسائل الإعلام

المناطق / غنية الغافري

أنهت أوقاف مركز باحثات لدراسات المرأة استعداداتها لإطلاق برنامج تلفزيوني جديد سيعرض بمشيئة الله تعالى على قناة الرسالة الفضائية -إضافة إلى قناتها على اليوتيوب- باسم ” أمومة ” اعتباراً من يوم الجمعة الرابع من شهر محرم للعام الاري عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، ويهدف البرنامج المكوّن من 13 حلقة مدة الحلقة الواحدة نصف ساعة تلفزيونية إلى ترسيخ الوعي بوظيفة الأمومة الآمنة في الأسرة والمجتمع ، وتسليط الضوء على قضايا المرأة التخصصية ، والمساهمة في تقديم المساعدة للمرأة الأم في القيام بدورها ووظيفتها على الوجه الأفضل ، ويعتبر البرنامج الذي يقوم على إعداده فريق نسائي ثاني برنامج على شكل مجلة تلفزيونية يطلقه مركز باحثات بعد النجاح الكبير الذي حققه البرنامج الأول (وارفة) على مدى موسمين متتالين ، استطاع مناقشة العديد من القضايا التي تلامس واقع المرأة واهتماماتها بعمق وشفافية كبيرة ، وفيه تعليق مديرة

القسم النسائي بأوقاف مركز باحثات لدراسات المرأة أ. نسيبة باوزير على انطلاق برنامج (أمومة) قالت: أن الإعلام من أهم الأدوات المؤثرة في مسيرة المرأة ، والحاجة إلى إنتاج مواد إعلامية متخصصة في المرأة تلامس احتياجاتها وتنشر الوعي باتت ضرورة تزداد يوماً بعد يوم .

وأردفت باوزير أن أوقاف مركز باحثات لدراسات المرأة تقوم بأدوار مهمة في نشر الوعي ، ودعم نشاطات المرأة ، واستشراف مستقبلها ، من خلال البحوث والاستشارات والمؤتمرات وورش العمل والملتقيات ، ويأتي إنتاج البرنامج التلفزيوني (أمومة) كأحد أدوار المسئولية الاجتماعية التي يقوم بها المركز.

من جانبه ذكر (مشرف برنامج أمومة) م. عبدالعزيز بن محمد صالح باناجه أن فكرة برنامج (أمومة) مستفادة من مشروع تخرج المتدربات من دورة المجلة التلفزيونية التي تقيمها مؤسسة رسالتها كما أن الكادر الإعدادي النسائي هنّ من خريجات هذه الدورة.

وأضاف باناجه: يحرص البرنامج على تقديم المفهوم الشامل للأمومة والتي تمثل أهم ما تحتاجه الأم في عدد من الجوانب كالحقوقية والصحية والغذائية والفكرية والنفسية والتربوية وإدارة المنزل وغيرها مما يساعدها في وظيفتها كأم.