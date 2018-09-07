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بلدية محايل عسير تستعيد أكثر من 680.000 م2 من مواقع متفرقة تم الاعتداء عليها

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بلدية محايل عسير تستعيد أكثر من 680.000 م2 من مواقع متفرقة تم الاعتداء عليها

بلدية محايل عسير تستعيد أكثر من 680.000 م2 من مواقع متفرقة تم الاعتداء عليها
http://almnatiq.net/?p=629078
المناطق - محايل عسير

أوضح رئيس بلدية محافظة محايل سعيد بن علي آل مصمع أن البلدية ممثلة بإدارة الأراضي وبمعاونة من الجهات الأمنية ولجنة التعديات بالمحافظة استعادة اكثر من 680.000 م2 من الأراضي من مواقع متفرقة بالمحافظة قام بها أشخاص من ضعاف النفوس خلال الأسبوعين الماضيين حيث كان يتم الاعتداء عليها في إجازة نهاية الأسبوع حيث تم رصدها بعد جولات مكثفة من قبل مراقبي التعديات وبإشراف من مدير إدارة الأراضي عبدالرحمن الاسمري حيث تم إزالة كافة التعديات وتبتيرها للمحافظة عليها كونها تعود ملكيتها للدولة كما تم تطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المحدثين وتم سحب المعدات التي شاركت في الاحداثات وحجزها بكراج البلدية كما شدد آل مصمع أن البلدية لن تتهاون في تطبيق الأنظمة على كل من يحاول المساس والتعدي على ممتلكات الدولة بتوجيهات مباشرة من قبل سمو أمير منطقة عسير صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال وبإشراف من سعادة محافظ محايل محمد بن ناصر بن لبده وبمتابعة مستمرة من سعادة أمين منطقة عسير
الدكتور .وليد الحميدي مؤكداً أنه سيتم تطبيق أشد العقوبات بحقهم

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