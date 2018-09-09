الحياة الفطرية تخطر الجهات المعنية لملاحقة قاتلي الحيوانات في مقطع فيديو

تبوك - عطاالله العمراني

كشفت الهيئة السعودية للحياة الفطرية⁩، عن إطلاعها على ما يتم تداوله من مقاطع وصور يظهر فيها أشخاص يقومون بقتل حيوانات فطرية، وأن هذا الفعل المخالف للأنظمة ينم عن قلة وعي وادراك لأهمية هذه الكائنات الفطرية ودورها في التوازن البيئي.

وأن الهيئة قامت بتبليغ الجهات المعنية لإتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، مقدمة الشكر لكل من تفاعل مع المقطع أو قام بالابلاغ عنه.

وتناقل مستخدمو التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه قيام عدد من الاشخاص بقتل ضباع وسلخها إضافة إلى ذبحهم لحيوان النيص، وهي حيوانات بريه تحظر الهيئة السعودية للحياة الفطرية صيدها أو الاعتداء عليها.