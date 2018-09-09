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فريق “لأمتنا نحيا” بحقل يقدم الحقائب المدرسية لأبناء الأسر المتعففة

فريق “لأمتنا نحيا” بحقل يقدم الحقائب المدرسية لأبناء الأسر المتعففة
http://almnatiq.net/?p=629086
المناطق - تبوك:

قدم فريق “لامتنا نحيا” التطوعي بمحافظة حقل بالتعاون مع لجنة التنمية الاجتماعية بالمحافظة، حقائب مدرسية استهدفت أبناء الأسر المتعففة, الذين التحقوا في الدارسة مع بداية العام الدراسي الحالي.
وأوضحت قائدة الفريق نوف مطر أنه تم تجهيز الحقائب بجميع المستلزمات وتسليمها للمدارس ليتسنى لهم توزيعها على الطلاب المستحقين، مشيرةً إلى أن هذه المبادرة تأتي تحت شعار ” بالعلم نحيا”.
من جانبه نوه رئيس لجنة التنمية الاجتماعية بحقل نايف فريج العمراني، بمساهمة الجهات المتعاونة ودورهم لتفعيل المشاركة المجتمعية في محافظة حقل ودعم ميسرة العمل الخيري و التنموي في اللجنة، متمنياً التوفيق لأبنائنا الطلاب في عامهم الدراسي الجديد.

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