العمل والتنمية الاجتماعية تنظم ورشة عمل عن تطوير اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء

المناطق - واس

نظمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ممثلة بالإدارة العامة للحماية الاجتماعية ورشة عمل بعنوان تطوير اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الايذاء، بحضور العديد من الجهات ذات العلاقة من النيابة العامة، وزارة التعليم، وزارة العدل، وزارة الصحة، وزارة الداخلية، هيئة حقوق الانسان، وغيرهم.

وناقشت الورشة تطوير وتجويد اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الايذاء، بناءً على المادة السابعة عشر من اللائحة، التي نصت بمراجعة وتقييم تطبيق أحكام اللائحة بصفة دورية كل سنتين من تاريخ إصدارها.