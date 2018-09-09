احدث الأخبار

العمل والتنمية الاجتماعية تنظم ورشة عمل عن تطوير اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء
أبرز المواد
 “هيئة الأرصاد” تدعم فرع الشمالية بكوادر وطنية وتقنيات حديثة للمحافظة على النظام العام للبيئة
منطقة تبوك
 فريق “لأمتنا نحيا” بحقل يقدم الحقائب المدرسية لأبناء الأسر المتعففة
منطقة تبوك
 بلدية محايل عسير تستعيد أكثر من 680.000 م2 من مواقع متفرقة تم الاعتداء عليها
منطقة عسير
 مركز باحثات لدراسات المرأة يطلق برنامج “أمومة” على وسائل الإعلام
منطقة القصيم
 غرفة القصيم تبحث تطوير مهنة المحاماة و تعزيز إسهامها في القطاع الاقتصادي
منطقة القصيم
 مدني جازان يشارك الطلبة في الاسبوع الدراسي الأول ويكثف برامجه التوعوية
منطقة جازان
 الحياة الفطرية تخطر الجهات المعنية لملاحقة قاتلي الحيوانات في مقطع فيديو
أبرز المواد
 “التقاعد” تحقق التكامل المعلوماتي مع أكثر من 140 جهة حكومية
أبرز المواد
 “كفاءة”: 24 مئوية درجة الحرارة الموصى بها والأنسب للتبريد المريح
أبرز المواد
 محاكمة داعية تلفزيوني سوري لتأييده تنظيم الإخوان والحوثي
أبرز المواد
 عشرات العائلات الفلسطينية في إدلب أمام خطر التهجير والتشتت من جديد
أبرز المواد
العمل والتنمية الاجتماعية تنظم ورشة عمل عن تطوير اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء

العمل والتنمية الاجتماعية تنظم ورشة عمل عن تطوير اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء

أبرز المواد
“هيئة الأرصاد” تدعم فرع الشمالية بكوادر وطنية وتقنيات حديثة للمحافظة على النظام العام للبيئة

“هيئة الأرصاد” تدعم فرع الشمالية بكوادر وطنية وتقنيات حديثة للمحافظة على النظام العام للبيئة

منطقة تبوك
فريق “لأمتنا نحيا” بحقل يقدم الحقائب المدرسية لأبناء الأسر المتعففة

فريق “لأمتنا نحيا” بحقل يقدم الحقائب المدرسية لأبناء الأسر المتعففة

منطقة تبوك
بلدية محايل عسير تستعيد أكثر من 680.000 م2 من مواقع متفرقة تم الاعتداء عليها

بلدية محايل عسير تستعيد أكثر من 680.000 م2 من مواقع متفرقة تم الاعتداء عليها

منطقة عسير

العمل والتنمية الاجتماعية تنظم ورشة عمل عن تطوير اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء

العمل والتنمية الاجتماعية تنظم ورشة عمل عن تطوير اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء
http://almnatiq.net/?p=629095
المناطق - واس

نظمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ممثلة بالإدارة العامة للحماية الاجتماعية ورشة عمل بعنوان تطوير اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الايذاء، بحضور العديد من الجهات ذات العلاقة من النيابة العامة، وزارة التعليم، وزارة العدل، وزارة الصحة، وزارة الداخلية، هيئة حقوق الانسان، وغيرهم.
وناقشت الورشة تطوير وتجويد اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الايذاء، بناءً على المادة السابعة عشر من اللائحة، التي نصت بمراجعة وتقييم تطبيق أحكام اللائحة بصفة دورية كل سنتين من تاريخ إصدارها.

روابط ذات صلة

الحياة الفطرية تخطر الجهات المعنية لملاحقة قاتلي الحيوانات في مقطع فيديو

الحياة الفطرية تخطر الجهات المعنية لملاحقة قاتلي الحيوانات في مقطع فيديو
“التقاعد” تحقق التكامل المعلوماتي مع أكثر من 140 جهة حكومية

“التقاعد” تحقق التكامل المعلوماتي مع أكثر من 140 جهة حكومية
“كفاءة”: 24 مئوية درجة الحرارة الموصى بها والأنسب للتبريد المريح

“كفاءة”: 24 مئوية درجة الحرارة الموصى بها والأنسب للتبريد المريح

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*