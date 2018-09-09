إنشاء هيئة للتعليم والتدريب بالحرس الوطني واللواء الركن تركي بن عبدالله رئيساً لها

المناطق - الرياض

علمت “المناطق” عن صدور موافقة سمو وزير الحرس الوطني صاحب السمو الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف آل مقرن على إنشاء هيئة تعنى بالتعليم والتدريب بالوزارة.

وقد جاء إنشاء الهيئة سعياً من الوزارة لوضع البرامج والخطط لتطوير المهارت الفرديه والجماعية لمنسوبي الوحدات الأمنيه والتعبويه ومرافق التعليم بالوزارة والإشراف المباشر على تنفيذها

وقد صدر قرار سمو وزير الحرس الوطني بتعيين صاحب السمو اللواء الركن تركي بن عبدالله بن محمد آل سعود رئيسا لها.