صحة حفرالباطن تدعم مستشفياتها بأجهزة ومعدات طبية حديثة

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دعمت “صحة حفرالباطن” مُسْتَشْفَى الملك خالد العام بجهاز Portable doppler المخصص لفحص الشرايين والأوردة والذي سيتم استخدمه في أقسام العناية المركزة والقلب، والذي سيسهم في اختصار الوقت والجهد في الخدمة المقدمة للمرضى.

كما دعمت صحة حفرالباطن مستشفى السعيرة العام بجهاز فحص الفيروسات الحديث Virus scanning device الذي سيتم استخدامه بقسم المختبر وهو من أحدث الأجهزة وأكثرها دقة وفاعلية في تشخيص الفيروسات.

وكانت صحة حفرالباطن قد دعمت أقسام الأشعة بمستشفى الملك خالد ومستشفى الولادة والأطفال بجهاز أشعة رنين مغناطيسي تم الإعلان عنها مع زيارة معالي وزيرة الصحة، والتي ساهمت في رفع كفاءة الخدمة المقدمة وتقليص فترات انتظار المواعيد، كما دعمت كذلك مستشفيات الرعاية المديدة والصحة النفسية بأجهزة أشعة متنقلة وحديثة سعياً لراحة المرضى والمراجعين وتجويد الخدمة المقدمة.