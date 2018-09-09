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ورشة عمل في مهارات الارشاد السياحي بوادي الدواسر

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ورشة عمل في مهارات الارشاد السياحي بوادي الدواسر

ورشة عمل في مهارات الارشاد السياحي بوادي الدواسر
http://almnatiq.net/?p=629141
وادي الدواسر - مبارك الدوسري

يشهد محافظ وادي الدواسر رئيس لجنة التنمية السياحية بالمحافظة عبدالله بن سليمان المبارك ، يوم غدٍ  ورشة العمل التي تُقام تحت عنوان ” المهارات الأساسية في الإرشاد السياحي ”  ، والتي تنظمها الهيئة العامة للسياحة والتراث والوطني بالتعاون مع إدارة التعليم بالمحافظة  بمقر بيت الطالب .

وأوضح رئيس قسم النشاط الاجتماعي بإدارة التعليم ماجد محمد العباد ، أن الورشة سيشارك فيها 50 معلماً بهدف تزويدهم ببعض المهارات والخبرات في المجال السياحي وتبادلها معهم ، والذين عليهم أن يوسعوا دائرة تلك المهارات والخبرات بنقلها للطلاب في المدارس ، مشيراً الى  ان الورشة تهدف الى المساهمة  في تطوير قطاع المرشدين السياحيين في المملكة بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 .

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