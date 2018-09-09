أمير مكة متحدثا لرؤساء البعثات القنصلية بـ جدة : المملكة ستبذل الغالي والنفيس لخدمة ضيوف الرحمن وجعل رحلتهم الإيمانية أكثر راحة وسهولة

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أكد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، أن المملكة العربية السعودية ستبذل الغالي والنفيس لخدمة ضيوف الرحمن وجعل رحلتهم الإيمانية أكثر راحة وسهولة.

وقال الأمير خالد الفيصل لدى استقباله في مقر الإمارة رؤساء البعثات القنصلية بجدة الذين قدموا للسلام على سموه وتقديم التهنئة والشكر للمملكة العربية السعودية بمناسبة نجاح موسم حج عام 1439هــ ونظير ما تم توفيره من خدمات وتسهيلات لضيوف الرحمن ” أتقدم باسم سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يحفظه الله ، وسمو ولي عهده الأمين وسمو وزير الداخلية لكم جميعاً بالشكر والتقدير والتهنئة بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام والذي جاء بعد توفيق الله كنتيجة لجهد كبير بّذل منا ومنكم، فلولا مشاركة دولكم ومجتمعاتكم الكريمة وما بذله الجميع من جهود لما وصلنا لهذا الحد من النجاح ولله الحمد”.

ولفت أمير منطقة مكة المكرمة إلى أن المملكة قيادة وحكومة وشعباً تفخر بأن الله سبحانه خصها بشرف استقبال وخدمة ضيوف الرحمن، كما قدم سموه الشكر والتقدير لكافة البلاد الإسلامية التي ساهمت في إنجاح هذا الموسم وذلك من خلال الجهود التي بُذلت لتثقيف الحجاج وتوعيتهم بأنظمة المملكة قبل قدومهم لأداء مناسك الحج ، مضيفاً سموه ” نقدر كافة الجهود التي تبذلها دولكم ومجتمعاتكم في هذا الخصوص راجياً استمرار هذا العمل العظيم الذي تساهمون به لتثقيف الحجاج تجاه هذه البلاد وأنظمتها”.

وجدد الأمير خالد الفيصل التأكيد على أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين حرصت على بذل الغالي والنفيس لإنجاح موسم الحج وتطوير مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، مستشهداً سموه بإنشاء خادم الحرمين الشريفين للهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة برئاسة ولي العهد الأمين وهذا بحد ذاته يعطيها المكانة المتميزة لتقديم كل التسهيلات والتطوير لهذا المواقع المقدسة، منوها سموه إلى أن الهيئة ستنفذ مشاريع كبيرة وستعلن خلال الفترة المقبلة عن برامجها في هذا المجال ، سائلاً الله أن يعين الجميع على تحويل مكة والمشاعر لمواقع ذكية وأن تكون التقنية العنصر الأساسي في تذليل كافة الصعوبات التي تواجه الحاج منذ قدومه وحتى مغادرته لوطن سالماً غانماً بإذّن الله.

وختم أمير منطقة مكة المكرمة حديثه بالقول ” أتقدم بالشكر أيضاً لكافة الجهات الحكومية والأهلية والتطوعية الذين شاركوا في موسم الحج وكان لهم الأثر البالغ بعد توفيق الله في نجاحه، ونعدكم ببذل الغالي والنفيس لخدمة الحجيج وأن تكون رحلتهم الإيمانية أكثر راحة وسهولة “.

من جهته قال السفير علي محمد العياشي عميد السلك الدبلوماسي بجدة القنصل العام للجمهورية اليمنية في كلمة نيابة عن رؤساء البعثات القنصلية ” بمناسبة النجاح المتميز لموسم حج 1439هــ يشرفني بالأصالة عن نفسي ونيابة عن زملائي أصحاب السعادة رؤساء البعثات القنصلية المعتمدين بجدة أن أرفع أجمل التهاني والتبريكات وأسمى آيات الشكر إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين وسمو وزير الداخلية وإلى سموكم الكريم وزير الحج والعمرة وإلى حكومة وشعب المملكة بمناسبة نجاح موسم الحج ونظير ما قدمته من توسعة ومشاريع عملاقة وتحديثات تقنية في الحرم المكي والمشاعر المقدسة وما قدمته من تسهيلات واهتمام ورعاية وحسن تنظيم مكّن ضيوف الرحمن من تأدية مناسكهم بكل يسر وسهولة”.

فيما قال مدير عام فرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة السفير جمال بالخيور ” اصالة عن نفسي ونيابة عن أصحاب السعادة القناصل المعتمدين بمنطقة مكة المكرمة الحاضرين اليوم للسلام على سموكم الكريم والتهنئة بمناسبة نجاح موسم الحج والذي كان مميزا بكل المقاييس و كذلك التعبير عن شكر وتقدير جميع الدول التي يمثلونها لحكومة المملكة العربية السعودية والقيادة الكريمة وعلى رأسها سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله ولسموكم الكريم، على ما قدم من خدمات وتسهيلات لحجاج بيت الله الحرام “.

وتابع القول ” إنه من دواعي الفخر والاعتزاز أن يعبر الجميع نيابة عن دولهم التي يمثلونها بمدى إعجابهم وتقديرهم للمشاريع الضخمة المتجددة في كل عام لتطوير المشاعر المقدسة بمكة المكرمة والمدينة المنورة مما جعل أداء الحجاج لمناسك حجهم بكل يسر وسهولة “.

