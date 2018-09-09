373 جولة رقابية على قطاع الإيواء بعسير صيفا وإصدار 274 مخالفة

المناطق - أبها

بلغ عدد الجولات الرقابية التي نفذتها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة عسير على قطاع الإيواء خلال صيف هذا العام 373 جولة، نتج عنها ضبط 274 مخالفة، إضافة إلى تنفيذ 56 زيارة ترخيص و تصنيف.

صرح بذلك مدير عام هيئة السياحة والتراث الوطني بعسير المهندس محمد العمرة، مبينا أن عدد الشكاوى خلال الصيف وصلت 423 شكوى، تم التعامل معها من قبل فريق العمل المكلف.

وأبان العمرة أن الفرع أصدر 26 ترخيص لمواقع إيواء سياحية جديدة و3 وكالات سفر وسياحة ومكتب تنظيم رحلات داخلي.

وعن أعمال الفرع الرقابية لشهر ذو القعدة، قال إنه جرى القيام ب 170 زيارة رقابية المنشآت الإيواء، وبناء عليها ضبط 90 منشأة مخالفة، إضافة إلى القيام ب 19 زيارة تصنيف لإصدار تراخيص المنشآت الايواء، و 19زيارة لمكاتب سفر وسياحة، تم من خلالها ضبط 14 مكتب مخالف، فضلا عن 6زياراة لإصدار تراخيص لمكاتب سفر وسياحة.