امير الباحة يستقبل رئيس نادي الحجاز الرياضي

المناطق - الباحة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة في مكتبه بالإمارة اليوم، رئيس نادي الحجاز الرياضي الاستاذ عبدالله بن عبدالواحد الغامدي، وعدداً من أعضاء مجلس الإدارة .

وقدم سموه الشكر لرئيس النادي ولجميع أعضاء مجلس الإدارة وللجهازين الفني والإداري واللاعبين على جهودهم المتميزة خلال اللقاءات السابقة للنادي ، مشيراً إلى أن هذا يأتي بفضل الله أولاً ، ثم بتكاتف الجميع من إداريين ولاعبين ، وحرصهم على تمثيل أبناء منطقة الباحة خير تمثيل ، منوهاً سموه بالأندية الرياضية ، وما وفرته لهم القيادة الرشيدة ـ أيدها الله ـ ، من اهتمام، حيث تعد من المنشآت الرياضية المميزة والتي تقوم بإحتواء الشباب وتقديم البرامج الثقافية والاجتماعية والرياضية لهم في جو تنافسي شريف ، موجهاً رئيس النادي بالإستمرار بالحرص على مواصلة انجازات الفريق على نفس المستوى وكذلك الاهتمام بالألعاب الرياضية الأخرى ، وتسهيل انخراط الشباب فيها وتهيئة جميع مرافق النادي لهم .

وخلال اللقاء استعرض رئيس النادي مسيرة النادي ، مشيراً الى المنجزات التي حققها النادي في مختلف الألعاب الرياضية للموسم الرياضي الحالي .

وقد قدم رئيس نادي الحجاز شكره نيابة عن أعضاء ومنسوبي النادي لسمو الامير حسام بن سعود على دعمه المتواصل ومتابعته بإستمرار لأحوال نادي الحجاز وجميع أندية منطقة الباحة ، وكذلك وجه شكره بأسم سمو أمير المنطقة لكافة أعضاء الشرف والداعمين لنادي الحجاز .

حضر اللقاء مدير مكتب سمو امير المنطقة والمتحدث الرسمي للأمارة احمد بن صالح السياري .