أمانة الشرقية تحصد العلامة الكاملة في الاستدامة المالية ومنظومة الاستثمارات على مستوى أمانات المملكة

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حصد أمانة المنطقة الشرقية المركز الأول للمرة الثانية على التوالي في الاستدامة المالية ومنظومة الاستثمارات على مستوى أمانات المملكة، من خلال حصولها على العلامة الكاملة في تقييم وزارة الشؤون البلدية والقروية 20/20، والذي يأتي امتداداً لتصدرها قائمة أمانات المملكة في المنظومة الاستثمارية خلال الربع الأول والثاني من العام الميلادي الجاري.

وأوضح المستشار الاعلامي والمشرف العام على العلاقات العامة والاعلام المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبد العزيز الصفيان، في بيان صحافي، أن الأمانة نالت العلامة الكاملة في تقييم وزارة الشؤون البلدية والقروية، في مجال الاستدامة المالية ومنظومة الاستثمارات، وذلك بعد تحقيقها مستوى عالٍ في المنظومة المالية والاستثمارية، وتحقيق مستهدفات المبادرات في الربع الثاني من العام الميلادي الجاري، مشيراً الى أن هذا الانجاز تحقق بعد أن أطلقت الأمانة مؤخرا عدد من البرامج والمبادرات لتحسين البيئة الاستثمارية، ومواصلة عمل مبادرة الامتثال التي تتضمن سلسلة من الحملات الميدانية التي واكبها تدشين عدد من الخدمات الرقمية الموجهة للمستثمرين ورواد الأعمال وإنتاج خريطة استثمارية تفاعلية وبث مجموعة من رسائل الجوال SMS وتطبيق (استثماري) الذي يتضمن مجموعة من الخدمات الموجهة للمستثمرين ورواد الأعمال بهدف اشراك المجتمع وتحفيز مجتمع الاستثمار والتعريف بالمنافع وجدوى الاستثمار مع الأمانة مما عزز منهج الشفافية والشراكة.

وكشف الصفيان أنه يتم حاليا التجهيز لإطلاق مركز التميز الاستثماري المعنى بتقديم خدمات مميزة وفاعلة وتسهيلات محفزة وداعمة للمستثمرين ورواد الأعمال من الجنسين للارتقاء بالبيئة الاستثمارية بالتكامل مع مختلف الجهات المعنية لتعزيز مناحي محفزات الاستثمار بالمنطقة الشرقية.

ولفت الى أن الأمانة عملت خلال الفترة الماضية على تفعيل أدوات الجذب الاستثماري وتطوير منظومة الاستثمار الرقمية، من خلال إطلاق تطبيقات ذكية وخدمات الكترونية وتطوير منظومة التواصل مع المستثمرين وتكثيف متابعة المواقع الاستثمارية ماساهم في محافظة على الأمانة على تصدرها قائمة أمانات المملكة في المنظومة الاستثمارية .

من جهته ثمن معالي أمين الشرقية الدعم الكبير الذي لاقته أمانة المنطقة الشرقية من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، والمتابعة المستمرة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية، ومتابعة وحرص معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبد اللطيف بن عبد الملك ال الشيخ، لتطوير المنظومة الاستثمارية في المنطقة الشرقية تحقيقا لرؤية المملكة 2030 التي تركز على تنمية الاستثمار والاعتماد على العوائد الاستثمارية التي بدورها أسهمت في تصدر أمانة المنطقة الشرقية أمانات المملكة في مجال الاستدامة المالية، مشيرا إلى أن معالي وزير الشؤون البلدية والقروية وجه في وقت سابق جميع أمانات المملكة بالاستفادة من التجربة المميزة لأمانة المنطقة الشرقية في مجال الاستدامة المالية ومنظومة الاستثمارات، من خلال ورشة العمل الأولى لاستعراض تجربتها في الاستدامة المالية بحضور فريق من الوزارة وأمانات المملكة.