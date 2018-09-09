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امير الباحة يستقبل قيادات امانة المنطقة ويوجه بتكريس جهود الامانة لخدمة المواطن الكريم

امير الباحة يستقبل قيادات امانة المنطقة ويوجه بتكريس جهود الامانة لخدمة المواطن الكريم
http://almnatiq.net/?p=629211
المناطق - الباحة
وجه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة أمانة المنطقة والبلديات التابعة لها إلى أهمية مضاعفة الجهود وتقديم أفضل الخدمات للمنطقة وأهلها، مشدداً على ضرورة الاهتمام بالنظافة والمحافظة على الوضع البيئي والصحي ، والاهتمام بالخدمات المقدمة للمواطن الكريم ، مشيدا بالجهود التي بذلتها الأمانة والبلديات خلال فترة الصيف والاستعدادات للاحتفال باليوم الوطني .
جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط وعدد من القيادات بالأمانة وبلدياتها .
واستعرض د. السواط في بداية اللقاء سير العمل بالأمانة وما تم تنفيذه من خدمات تطويرية جديدة وذلك للرفع من مستوى أداء العمل خلال موسم الصيف ، مقدماً شكره وتقديره لأمير المنطقة على دعمه المتواصل وتوجيهاته السديدة وحرصه لكل ما من شأنه خدمة المنطقة .
كما استعرض د. السواط عددا من البرامج والانشطة وورش العمل التي تم تقديمها خلال الفترة الماضية مع مانسيتك تنفيذه مستقبلا في سبيل تنمية منطقة الباحة ومحافظاتها ، منوها عن المخرجات الإيجابية لورشة العمل التي نظمتها الامانة الاسبوع الماضي بعنوان “الرؤية العمرانية الشاملة لمدينة الباحة” بحضور ممثلي برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية هابيتات (HABITAT)، وشركاء التنمية المستدامة من مدراء عموم القطاعات الحكومية والخاصة .
حضر الاستقبال وكيل امارة الباحة للشؤون الامنية عبدالله بن زيد الراجح ومدير مكتب سمو امير المنطقة والمتحدث الرسمي للأمارة احمد بن صالح السياري .

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