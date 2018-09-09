أمين عسير يجتمع برؤساء البلديات الفرعية

المناطق - أبها

عقد أمين منطقة عسير د. وليد الحميدي اجتماعا مع رؤساء البلديات الفرعية بالمنطقة صباح اليوم الاحد بمكتبه بالأمانة ، و ذلك بحضور م. سعيد أبو ملحه مساعد امين منطقة عسير و وكيل الأمين للبلديات م . علي سيف وعدد من وكلاء الأمانة و مدراء العموم .

ويأتي الاجتماع لتعزيز المبادرات والأعمال البلدية ومناقشة المواضيع التي من شأنها أن تخدم العمل البلدي ، و متابعة الأعمال ، و مناقشة كل ما يحقق استمرار تقديم الخدمة البلدية في المنطقة بالشكل المطلوب .

و قد بدأ الاجتماع بكلمة للأمين رحب فيها بالحضور ، و ثمن الجهود التي بذلتها الأمانة ، و البلديات الفرعية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين ، والمقيمين ، فيما تم استعرض الجداول الزمنية المقدمة عن عملية سير أداء البلديات بتطبيق الأنظمة ، و مناقشة المتأخر منها لمعرفة الصعوبات والمعوقات لتجاوزها؛ وتأكيدا على توحيد الجهود والعمل بشكل تكاملي منظم , من خلال تقديم الدعم للبلديات وفق الاحتياج .

فيما اطلع على مؤشرات الأداء لكل بلديه لمتابعة عمل الأقسام وتوافقها مع مؤشرات الوزارة.

و نوه د. الحميدي على ضرورة الرفع من مستوى الأداء و تسهيل إجراءات المستفيدين من البلديات الفرعية وانجاز معاملاتهم .

وحث جميع منسوبي البلديات الفرعية على أهمية بذل أقصى الجهود ، التي من شأنها المحافظة على جوانب التنمية ، و سرعة إنجاز المعاملات في وقتها دون تأخير بما يحقق التطلعات في الارتقاء بالخدمات البلدية .