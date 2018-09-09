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أمين عسير يترأس اجتماع أعضاء لجنة تسجيل قرية رجال ألمع التراثية

أمين عسير يترأس اجتماع أعضاء لجنة تسجيل قرية رجال ألمع التراثية

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أمين عسير يترأس اجتماع أعضاء لجنة تسجيل قرية رجال ألمع التراثية

أمين عسير يترأس اجتماع أعضاء لجنة تسجيل قرية رجال ألمع التراثية
http://almnatiq.net/?p=629225
المناطق - أبها

أطلع أمين منطقة عسير د.وليد الحميدي، ظهر اليوم الأحد على سير الأعمال بقرية رجال ألمع التراثية بشأن تسجيل القرية ضمن قائمة التراث العالمي “اليونيسكو” و التي تم تنفيذها مؤخرا ، و ذلك خلال اجتماعه بأعضاء اللجنة المشكلة من ممثلي الجهات الحكومية المشاركة بمكتبه بالأمانة .

وقد أمين عسير خلال الاجتماع على سير الأعمال بقرية رجال ألمع  التراثية ، مؤكداً على ضرورة تسريع عجلة العمل بالموقع بما يضمن نجاح ملف تسجيل القرية لدى منظمة التراث العالمي “اليونيسكو” لتكون إحدى المواقع التراثية العالمية المعتمدة لدى المنظمة .

حيث نوقش خلال الاجتماع عدد من الملفات التي تهم ملف القرية ، لضمان إنجاز العمل المشترك بين الجهات الحكومية المشاركة وفق ما هو مطلوب مع أعضاء اللجنة المشكلة من ، أمانة منطقة عسير ، و  شركة الكهرباء السعودية ، و  فرع الهيئة العامة للسياحة ، و  التراث الوطني ، و  فرع وزارة البيئة و المياه و الزراعة ، و وزارة الشؤون الإسلامية و الدعوة و الإرشاد، ووزارة النقل .

و اكد الحميدي على أهمية نجاح تسجيل القرية ضمن المواقع الأثرية والتراثية بقائمة التراث العالمي ، و ذلك بهدف إبراز البعد الحضاري للمملكة ، والمحافظة على تراثها الوطني، والتعريف بقيمته التاريخية ، مما سيسهم في إبراز التراث الحضاري للمملكة عالميا، إضافة إلى الحفاظ على الثراء التاريخي ، و الأثري ، و التراثي المتنوع للمملكة ، عبر تأهيل هذه المواقع وفقا لمعايير المنظمات العالمية المتخصصة ، توافقا مع تطلعات قيادة المملكة و اهتمامها بهذا الجانب الوطني المهم .

فيما اتفق أعضاء اللجنة على ضرورة تسريع وتيرة العمل بالموقع، والتأكد من الإجراءات النظامية في أعمالهم و الواجب اتخاذها بشكل عاجل لضمان نجاح تسجيل ملف القرية .

الجدير بالذكر بأن هذا الاجتماع جاء بعد سلسلة من الاجتماعات المتواصلة للأعضاء اللجنة و سيتبعها عدد من الاجتماعات القادمة بهدف استمرار العمل التكاملي لضمان نجاح القرية و تسجيلها.

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