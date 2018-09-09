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مقتل 7 وجرح 25 شخصاً جراء انفجار قرب موكب بالعاصمة الأفغانية

مقتل 7 وجرح 25 شخصاً جراء انفجار قرب موكب بالعاصمة الأفغانية
http://almnatiq.net/?p=629247
المناطق - واس

قتل 7 أشخاص وأُصيب 25 آخرون اليوم عندما فجر انتحاري يقود دراجة نارية عبوة ناسفة قرب موكب لإحياء ذكرى مقتل أحمد شاه مسعود القائد السابق المناهض للسوفييت.
وأوضح المتحدث الحكومي وحيد مجروح إن سبع جثث و25 مصابا نقلوا إلى المستشفى من موقع الهجوم.
ومع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية المقررة الشهر المقبل وتصاعد التناحر بين الجماعات العرقية المختلفة في أفغانستان أثارت المناسبة السنوية لإحياء ذكرى مسعود حالة من التوتر في كابل حيث أغلقت الشرطة الطرق الرئيسية.

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