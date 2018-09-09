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الاجرد مديرا للمعهد الصناعي الثانوي وفرع الكلية التقنية بمحافظة الوجه

الاجرد مديرا للمعهد الصناعي الثانوي وفرع الكلية التقنية بمحافظة الوجه
http://almnatiq.net/?p=629248
المناطق - تبوك
صدرت موافقه معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور احمد الفهيد بتكليف الاستاذ عبدالله بن علي الاجرد مديرا للمعهد الصناعي الثانوي وفرع الكلية التقنية بمحافظة الوجه بمنطقة تبوك للعام الحالي 1439/1440هـ .
وأعرب الاجرد عن  سعادته بهذة الثقة من قيادات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني برئاسة  معالي المحافظ ونائبه للتدريب الدكتور راشد الزهراني وقال إنها وسام فخرا واعتزاز وتدفعنا لمزيدا من العطاء والجهد وزيادة تحمل المسؤولية نحو تأهيل أبناء وبنات الوطن لسوق العمل وفق توجهات الحكومة الرشيدة لرؤية المملكة 2030. مقدما شكره لهما على ما يقومان به من جهود ومتابعة دقيقة للرقي بالتدريب التقني والمهني بشكل عام .
وقدم الاجرد ايضا شكره وتقديره لمدير عام الادارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك الاستاذ فهد المطيري على ما يقوم به من دعم واهتمام ومتابعة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة .
كما قدم الشكر والتقدير لكافة اعضاء  الادارة  العامة والمعهد وفرع الكلية  على تعاونهم وجهودهم وكافة الزملاء العاملين في الميدان على ما يقومون به من جهود تدريبية لمتدربي ومتدربات المحافظة وتزويدهم بالمهارات التقنية والمهنية التي يحتاجها سوق العمل .

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