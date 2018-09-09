الكويت..توجيه الاتهام للكلية العسكرية بالقسوة والقتل ضد الطالب العازمي

المناطق-الرياض

في أول مرافعة في ملف الكلية العسكرية تقدم المحامي الكويتي حمود العويد، الموكل عن عائلة الطالب ضابط المتوفى فالح العازمي، ببلاغ إلى النائب العام؛ يتهم فيه الكلية العسكرية باستعمال القسوة والقتل ضد العازمي.

وقال المحامي العويد المحامي أن التهمة التي تقدم بها للنائب العام هي استعمال القسوة والقتل ضد الطالب فالح العازمي في الكلية العسكرية.

يشار إلى أن وزير الدفاع الكويتي الشيخ ناصر صباح الأحمد ووفقاً لمصادر كويتية قد أصدر قراراً بمنح المتوفين في الكلية العسكرية هديب السوارج وفالح العازمي كافة الامتيازات المقررة لرتبة ملازم.

وكان عدد من الطلاب الضباط في الكلية العسكرية قد لقوا حتفهم في حوادث متفرقة أثناء التدريب، وأرجع البعض حوادث الوفاة إلى قسوة التدريبات، وإلى الوقوف مدة طويلة تحت أشعة الشمس الحارة.