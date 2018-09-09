احدث الأخبار

قتيل وعشرات الجرحى في تصفيات أمم أفريقيا بمدغشقر
أبرز المواد
 ابتكار “البخّاخ السحري” .. يغسل ملابسك ويكويها برشة سريعة
أبرز المواد
 تويتر توفر لمستخدمي آيفون نشر تغريدات صوتية مباشرة
أبرز المواد
 محافظ القرى: تحويل مهرجان الرمان إلى تظاهرة وطنية يعزز هوية الباحة الزراعية
منطقة الباحة
 السجن والغرامة والترحيل ينتظرون الوافد المصري المسيء.. ومطالبات بمعاقبة الموظفة أيضا
أبرز المواد
 إحراق برج عسكري إسرائيلي بواسطة إطار طائر مشتعل “فيديو”
أبرز المواد
 أمانة الرياض تزيل حافلة استخدمت مكتباً لإصدار التأشيرات
منطقة الرياض
 الكويت..توجيه الاتهام للكلية العسكرية بالقسوة والقتل ضد الطالب العازمي
أبرز المواد
 مقتل 7 وجرح 25 شخصاً جراء انفجار قرب موكب بالعاصمة الأفغانية
أبرز المواد
 الاجرد مديرا للمعهد الصناعي الثانوي وفرع الكلية التقنية بمحافظة الوجه
منطقة تبوك
 الذيابي ينهي معانات طالبات جامعة تيماء
أبرز المواد
 غرفة أبها تنظم ورشة تعريفية بضريبة القيمة المضافة
منطقة عسير
قتيل وعشرات الجرحى في تصفيات أمم أفريقيا بمدغشقر

قتيل وعشرات الجرحى في تصفيات أمم أفريقيا بمدغشقر

أبرز المواد
ابتكار “البخّاخ السحري” .. يغسل ملابسك ويكويها برشة سريعة

ابتكار “البخّاخ السحري” .. يغسل ملابسك ويكويها برشة سريعة

أبرز المواد
تويتر توفر لمستخدمي آيفون نشر تغريدات صوتية مباشرة

تويتر توفر لمستخدمي آيفون نشر تغريدات صوتية مباشرة

أبرز المواد
محافظ القرى: تحويل مهرجان الرمان إلى تظاهرة وطنية يعزز هوية الباحة الزراعية

محافظ القرى: تحويل مهرجان الرمان إلى تظاهرة وطنية يعزز هوية الباحة الزراعية

منطقة الباحة

الكويت..توجيه الاتهام للكلية العسكرية بالقسوة والقتل ضد الطالب العازمي

الكويت..توجيه الاتهام للكلية العسكرية بالقسوة والقتل ضد الطالب العازمي
http://almnatiq.net/?p=629254
المناطق-الرياض

في أول مرافعة في ملف الكلية العسكرية تقدم المحامي الكويتي حمود العويد، الموكل عن عائلة الطالب ضابط المتوفى فالح العازمي، ببلاغ إلى النائب العام؛ يتهم فيه الكلية العسكرية باستعمال القسوة والقتل ضد العازمي.

وقال المحامي العويد المحامي أن التهمة التي تقدم بها للنائب العام هي استعمال القسوة والقتل ضد الطالب فالح العازمي في الكلية العسكرية.

يشار إلى أن وزير الدفاع الكويتي الشيخ ناصر صباح الأحمد ووفقاً لمصادر كويتية قد أصدر قراراً بمنح المتوفين في الكلية العسكرية هديب السوارج وفالح العازمي كافة الامتيازات المقررة لرتبة ملازم.

وكان عدد من الطلاب الضباط في الكلية العسكرية قد لقوا حتفهم في حوادث متفرقة أثناء التدريب، وأرجع البعض حوادث الوفاة إلى قسوة التدريبات، وإلى الوقوف مدة طويلة تحت أشعة الشمس الحارة.

روابط ذات صلة

قتيل وعشرات الجرحى في تصفيات أمم أفريقيا بمدغشقر

قتيل وعشرات الجرحى في تصفيات أمم أفريقيا بمدغشقر
ابتكار “البخّاخ السحري” .. يغسل ملابسك ويكويها برشة سريعة

ابتكار “البخّاخ السحري” .. يغسل ملابسك ويكويها برشة سريعة
تويتر توفر لمستخدمي آيفون نشر تغريدات صوتية مباشرة

تويتر توفر لمستخدمي آيفون نشر تغريدات صوتية مباشرة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*