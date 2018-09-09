السجن والغرامة والترحيل ينتظرون الوافد المصري المسيء.. ومطالبات بمعاقبة الموظفة أيضا

المناطق.. إسلام داوود

نموذج سيء للعامل الأجنبي، قدمه وافد مصري، لم يحترم العادات والتقاليد والثقافة المجتمعية للمملكة، وقام بتصوير مقاطع فيديو، له أثناء تناوله الإفطار برفقة زميلة له في مقر العمل، وزاد الأمر على ذلك بالتطاول اللفظي على من رفضوا سلوكه عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووصفهم بـ”الزبالة”.

موقف أثار استياء السعوديين والمصريين على حد سواء لعدم احترامه قيم المجتمع التي يعيش ويعمل به، الأمر الذي استدعى اهتمام نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تصدر هاشتاق، #مصرييفطرمع_سعودية، قائمة التداول على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

ومنذ الوهلة الأولى لانتشار الفيديو، تفاعلت وزارة العمل معه، حيث أعلنت ضبط الوافد أثناء قام بالتصوير مع سيدة في موقع استقبال لنزلاء إحدى الأجنحة الفندقية بمحافظة جدة.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خالد أبا الخيل، أن فرق التفتيش بمكتب عمل جدة وقفت ميدانيًا على الموقع، وتم ضبط الوافد لارتكابه عدة مخالفات وعمله في مهنة مقصورة على السعوديين، كما تم استدعاء صاحب المنشأة لعدم التزامه بالضوابط المكانية لعمل المرأة، تمهيدًا لإحالة القضية لجهة الاختصاص؛ لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المخالفين.

وشدد أبا الخيل على عدم تهاون الوزارة في تطبيق الأنظمة في سوق العمل، داعيًا عملاء الوزارة إلى الإبلاغ عن المخالفات عبر تطبيق معًا للرصد.

من جهتها، وقفت اللجنة الحكومية لمراقبة مرافق الإيواء السياحي بجدة، على الشقق المفروشة بحي الحمراء، والتي يعمل بها الوافد المصري “بهاء”.

وضبط مندوبو الأمانة مخالفة عدم وجود ترخيص الأمانة، بينما ضبط مندوب السياحة مخالفة عدم وجود رخصة التشغيل السياحي، وضبط مندوب الدفاع المدني عدم وجود ترخيصهم، فيما تولى مندوب البحث الجنائي ما يخص الرابط الأمني، مشيرة إلى أنه سبق وأن تم ضبط مخالفة التشغيل مسبقاً ولم يلتزم المستثمر.

المغرد الشهير نايف مدخلي “نايفكو”، حرص أيضا على التفاعل مع القضية، وكتب في تغريدة على حسابه على تويتر، حسب وزارة العمل، فهو “أيضا” مخالف لأنظمة العمل، حيث أن العمل في استقبال الأجنحة الفندقية في السعودية مقصور على السعوديين، المسألة ليست مجرد #مصري_يفطر_مع_سعوديه”.

الانتقادات التي وجهت للوافد المصري، طالت أيضا الفتاة التي كانت تتناول وجبة الإفطار معه، حيث أعرب الكثير من المغردين عن استياءهم من سلوكها فيما أكدت المغردات أن سلوك الفتاة لا يعبر عن النساء السعوديات.

وقال مغرد : ” لابد من معاقبتها لأنها أخلت بالأدب وشوهت سمعت الموظفات اللي بيترزقون ويبحثون عن مصدر رزق لهم”.

بدوره، قال المحامي والقانوني، أحمد عجب، إن جريمة الوافد “بهاء” يمكن أن تندرج تحت بند القيام بفعل ذو مدلول جنسي وينطبق عليه نظام التحرش.

وأضاف أنه من الممكن أن تتضاعف العقوبة هنا ، وتصل للسجن 5 سنوات وغرامة 300 ألف وأرجع عجب ذلك، إلى وقوع الجريمة بمكان عمل ، ولا يحول دون ذلك تنازل المجني عليه أو عدم تقديم شكوى، حيث يحق للجهة المختصة أتخاذ اللازم .