محافظ القرى: تحويل مهرجان الرمان إلى تظاهرة وطنية يعزز هوية الباحة الزراعية

برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة الباحة ينطلق غداً الأثنين مهرجان الرمان الوطني في نسختة السابعة.

وثمن محافظ القرى ـ خالد بن عبدالله العبيلان ، لسمو أمير منطقة الباحة دعمه الكبير وحرصة الدائم لنجاح المهرجان وتطويره، وتوجيه سموه لتحويل المهرجان إلى “مهرجان وطني”، وبين العبيلان أن ذلك يدل على حرص أمير منطقة حفظه الله ، على تعزيز هوية الباحة الزراعية، في ظل ما تحظى به منطقة الباحة من رعاية واهتمام كبيرين من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده حفظهما الله ـ .

ووصف العبيلان : مهرجان الرمان الوطني بإنه اصبح العلامة الزراعية البارزة في جبين المنطقة , لما لهذا المنتج من قيمة ويمثل جميع أنحاء المنطقة ويسوق لمنتجاتها من الرمان ,هذا المنجز الاقتصادي المتجدد كل عام , مشيداً بالتطور المتوالي والنوعي للمهرجان.

مشيراً إلى أن الطموح لا حدود له في تطوير وتعزيز مثل هذه المحافل الاقتصادية المهمة , مؤكداً أن التطلعات كبيرة ليكون مهرجان الرمان منصة تسويقية للمزارعين والمهتمين بتطوير هذا المنتج وتسويق وعرض أصنافه بما يعزز الهوية الزراعية لمنطقة الباحة.