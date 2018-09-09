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محافظ القرى: تحويل مهرجان الرمان إلى تظاهرة وطنية يعزز هوية الباحة الزراعية

محافظ القرى: تحويل مهرجان الرمان إلى تظاهرة وطنية يعزز هوية الباحة الزراعية

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محافظ القرى: تحويل مهرجان الرمان إلى تظاهرة وطنية يعزز هوية الباحة الزراعية

محافظ القرى: تحويل مهرجان الرمان إلى تظاهرة وطنية يعزز هوية الباحة الزراعية
http://almnatiq.net/?p=629270
المناطق-الباحة
برعاية كريمة من  صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة الباحة ينطلق غداً الأثنين مهرجان الرمان الوطني في نسختة السابعة.
وثمن محافظ القرى ـ خالد بن عبدالله العبيلان ، لسمو أمير منطقة الباحة  دعمه الكبير وحرصة الدائم لنجاح المهرجان وتطويره، وتوجيه سموه لتحويل المهرجان إلى “مهرجان وطني”، وبين العبيلان أن ذلك يدل على حرص أمير منطقة حفظه الله ، على تعزيز هوية الباحة الزراعية، في ظل ما تحظى به منطقة الباحة من رعاية واهتمام كبيرين من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده حفظهما الله ـ .
ووصف العبيلان : مهرجان الرمان الوطني بإنه اصبح العلامة الزراعية البارزة في جبين المنطقة , لما لهذا المنتج من قيمة ويمثل جميع أنحاء المنطقة ويسوق لمنتجاتها من الرمان ,هذا المنجز الاقتصادي المتجدد كل عام , مشيداً بالتطور المتوالي والنوعي للمهرجان.
مشيراً إلى أن الطموح لا حدود له في تطوير وتعزيز مثل هذه المحافل الاقتصادية المهمة , مؤكداً أن التطلعات كبيرة ليكون مهرجان الرمان منصة تسويقية للمزارعين والمهتمين بتطوير هذا المنتج وتسويق وعرض أصنافه بما يعزز الهوية الزراعية لمنطقة الباحة.

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