تويتر توفر لمستخدمي آيفون نشر تغريدات صوتية مباشرة

المناطق - الرياض

أطلقت تويتر ميزة جديدة لمستخدمي آيفون تتيح لهم نشر تغريدات صوتية مباشرة، وهي الميزة التي طالب بها المستخدمين منذ سنوات، ولم توضح الشركة بعد خططها حول توفير ميزة نشر تغريدات صوتية لمستخدمي أندرويد، وتوفر فيس بوك نفس الميزة تقريبا منذ عدة شهور.

ويمكن لمستخدمي تطبيق تويتر لهواتف آيفون الآن نشر تغريدات صوتية مباشرة، وذلك بالاعتماد على بريسكوب، ما على المستخدم إلا النقر على أيقونة نشر تغريدة جديدة، ثم النقر على Live أو بث مباشر، وبدلا من بث مقطع فيديو، على المستخدم النقر على أيقونة المايكروفون ثم تسجيل تغريدة أو تويتة صوتية ونشرها، وتظهر بعدها التغريدة كمقطع فيديو يتضمن صورة الملف الشخصي للمستخدم والرسالة الصوتية التي بثها، ويمكن للمستخدم تلقي تعليقات أيضا مباشرة في أثناء البث.

وقالت تويتر أن الميزة تتوفر تدريجيا لمستخدمي آيفون، ويمكن للمستخدمين الحصول على أحدث إصدار من تطبيق تويتر مجانا من خلال متجر آبل للتطبيقات.