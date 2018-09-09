احدث الأخبار

تويتر توفر لمستخدمي آيفون نشر تغريدات صوتية مباشرة
أبرز المواد
 محافظ القرى: تحويل مهرجان الرمان إلى تظاهرة وطنية يعزز هوية الباحة الزراعية
منطقة الباحة
 السجن والغرامة والترحيل ينتظرون الوافد المصري المسيء.. ومطالبات بمعاقبة الموظفة أيضا
أبرز المواد
 إحراق برج عسكري إسرائيلي بواسطة إطار طائر مشتعل “فيديو”
أبرز المواد
 أمانة الرياض تزيل حافلة استخدمت مكتباً لإصدار التأشيرات
منطقة الرياض
 الكويت..توجيه الاتهام للكلية العسكرية بالقسوة والقتل ضد الطالب العازمي
أبرز المواد
 مقتل 7 وجرح 25 شخصاً جراء انفجار قرب موكب بالعاصمة الأفغانية
أبرز المواد
 الاجرد مديرا للمعهد الصناعي الثانوي وفرع الكلية التقنية بمحافظة الوجه
منطقة تبوك
 الذيابي ينهي معانات طالبات جامعة تيماء
أبرز المواد
 غرفة أبها تنظم ورشة تعريفية بضريبة القيمة المضافة
منطقة عسير
 استعراض خطة الإعلام التربوي بتعليم عسير
منطقة عسير
 ضمن جولاته التفقدية .. نائب أمير ‫حائل يزور صحة حائل‬ ويطّلع على سير العمل
أبرز المواد
تويتر توفر لمستخدمي آيفون نشر تغريدات صوتية مباشرة

تويتر توفر لمستخدمي آيفون نشر تغريدات صوتية مباشرة

أبرز المواد
محافظ القرى: تحويل مهرجان الرمان إلى تظاهرة وطنية يعزز هوية الباحة الزراعية

محافظ القرى: تحويل مهرجان الرمان إلى تظاهرة وطنية يعزز هوية الباحة الزراعية

منطقة الباحة
السجن والغرامة والترحيل ينتظرون الوافد المصري المسيء.. ومطالبات بمعاقبة الموظفة أيضا

السجن والغرامة والترحيل ينتظرون الوافد المصري المسيء.. ومطالبات بمعاقبة الموظفة أيضا

أبرز المواد
إحراق برج عسكري إسرائيلي بواسطة إطار طائر مشتعل “فيديو”

إحراق برج عسكري إسرائيلي بواسطة إطار طائر مشتعل “فيديو”

أبرز المواد

تويتر توفر لمستخدمي آيفون نشر تغريدات صوتية مباشرة

تويتر توفر لمستخدمي آيفون نشر تغريدات صوتية مباشرة
http://almnatiq.net/?p=629273
المناطق - الرياض

أطلقت تويتر ميزة جديدة لمستخدمي آيفون تتيح لهم نشر تغريدات صوتية مباشرة، وهي الميزة التي طالب بها المستخدمين منذ سنوات، ولم توضح الشركة بعد خططها حول توفير ميزة نشر تغريدات صوتية لمستخدمي أندرويد، وتوفر فيس بوك نفس الميزة تقريبا منذ عدة شهور.

ويمكن لمستخدمي تطبيق تويتر لهواتف آيفون الآن نشر تغريدات صوتية مباشرة، وذلك بالاعتماد على بريسكوب، ما على المستخدم إلا النقر على أيقونة نشر تغريدة جديدة، ثم النقر على Live أو بث مباشر، وبدلا من بث مقطع فيديو، على المستخدم النقر على أيقونة المايكروفون ثم تسجيل تغريدة أو تويتة صوتية ونشرها، وتظهر بعدها التغريدة كمقطع فيديو يتضمن صورة الملف الشخصي للمستخدم والرسالة الصوتية التي بثها، ويمكن للمستخدم تلقي تعليقات أيضا مباشرة في أثناء البث.

وقالت تويتر أن الميزة تتوفر تدريجيا لمستخدمي آيفون، ويمكن للمستخدمين الحصول على أحدث إصدار من تطبيق تويتر مجانا من خلال متجر آبل للتطبيقات.

روابط ذات صلة

السجن والغرامة والترحيل ينتظرون الوافد المصري المسيء.. ومطالبات بمعاقبة الموظفة أيضا

السجن والغرامة والترحيل ينتظرون الوافد المصري المسيء.. ومطالبات بمعاقبة الموظفة أيضا
إحراق برج عسكري إسرائيلي بواسطة إطار طائر مشتعل “فيديو”

إحراق برج عسكري إسرائيلي بواسطة إطار طائر مشتعل “فيديو”
الكويت..توجيه الاتهام للكلية العسكرية بالقسوة والقتل ضد الطالب العازمي

الكويت..توجيه الاتهام للكلية العسكرية بالقسوة والقتل ضد الطالب العازمي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*