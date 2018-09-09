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القيادة تهنئ رئيس باكستان بمناسبة أدائه اليمين الدستورية

القيادة تهنئ رئيس باكستان بمناسبة أدائه اليمين الدستورية
http://almnatiq.net/?p=629293
المناطق - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة الرئيس الدكتور عارف علوي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً لجمهورية باكستان الإسلامية.

وقال الملك المفدى: “يسرنا بمناسبة أدائكم اليمين الدستورية رئيساً لجمهورية باكستان الإسلامية، أن نبعث لكم باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة، ولشعب جمهورية باكستان الإسلامية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار”.

وأشاد – حفظه الله – بهذه المناسبة بتميز العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لفخامة الرئيس الدكتور عارف علوي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً لجمهورية باكستان الإسلامية.

وقال سمو ولي العهد: ” يسعدني بمناسبة أدائكم اليمين الدستورية رئيساً لجمهورية باكستان الإسلامية، أن أعرب لفخامتكم عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات، بدوام الصحة والسعادة، ولشعب جمهورية باكستان الإسلامية الشقيق المزيد من التقدم والرقي ” .

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