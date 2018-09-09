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كوسوفو توقف عمل “قطر الخيرية”

كوسوفو توقف عمل “قطر الخيرية”
علم كوسوفو - أرشيفية
http://almnatiq.net/?p=629298
المناطق - وكالات

علقت السلطات في كوسوفو، نشاط مؤسسة “قطر الخيرية” في البلاد، في خطوة تعد بمثابة دليل جديد على استغلال الدوحة لواجهة “الأعمال الخيرية” لتغطية أنشطتها غير الشرعية وتمويلها للإرهاب.
واتخذت إدارة المنظمات غير الحكومية في كوسوفو قرار تعليق أنشطة المنظمة، بسبب تعارض أنشطة المؤسسة المزعومة مع المصالح الأمنية لجمهورية كوسوفو، بحسب ما ذكر موقع “salut” الفرنسي.

وتزعم قطر أن مؤسستها الخيرية ملتزمة بالقوانين الخاصة بالدول التي تعمل بها، خاصة الدول الفقيرة أو التي تعاني نزاعات مسلحة، لكنها لطالما استخدمت مثل هذه المؤسسات في غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

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