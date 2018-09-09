إدارة السلامة بالمسجد النبوي تطلق برنامجها (السلامة أولاً)

المناطق - الرياض

أطلقت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ممثلة بإدارة الأمن والسلامة برنامجها (السلامة أولاً) بحضور فضيلة الشيخ صالح بن خالد المزيني رئيس الهيئة الاستشارية بالوكالة والأستاذ فايز بن غانم الردادي مدير الإدارة العامة للأمن والسلامة والحشود والتي تأتي ضمن حملة وكالة الرئاسة العامة للمسجد النبوي خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا في موسمها السادس .

وأوضح مدير إدارة الأمن والسلامة الأستاذ عصام بن حسين قواص أن البرنامج يهدف إلى تعريف الزوار بدور الوكالة وإبراز جهودها في أعمال السلامة وأيضاً تم الشرح بعدة أمثلة عن الخدمات المقدمة لتحقيق الهدف من سلامة المسجد النبوي ومقتنياته وزائريه والعاملين فيه كما تم تقديم عرض مرئي مدعماً بالصور يحكي ما سبق ذكره إضافة إلى توزيع الهدايا للزوار .

وأكد قواص على حرص معالي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على تطوير أعمال الأمن والسلامة في المسجد النبوي تحقيقاً لتطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين .