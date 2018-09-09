احدث الأخبار

إدارة السلامة بالمسجد النبوي تطلق برنامجها (السلامة أولاً)
محليات
 وزارة الطاقة تؤكد ضرورة وجود آلية سهلة وواضحة من مقدم الخدمة الكهربائية للمشتركين في حال رغبتهم بالتسجيل في برامج السداد المرن أو الخروج منها
أبرز المواد
 كوسوفو توقف عمل “قطر الخيرية”
أبرز المواد
 العلم يكشف حقيقة فيتامين “د”.. وينسف “الخطأ التاريخي”
أبرز المواد
 القيادة تهنئ رئيس باكستان بمناسبة أدائه اليمين الدستورية
أبرز المواد
 الجيش اليمني يتقدم في محافظة حجة
أبرز المواد
 ما علاقة سفر الحوالي وسلمان العودة وغيرهم بالمسعري والفقيه؟!
أبرز المواد
 قتيل وعشرات الجرحى في تصفيات أمم أفريقيا بمدغشقر
أبرز المواد
 ابتكار “البخّاخ السحري” .. يغسل ملابسك ويكويها برشة سريعة
أبرز المواد
 تويتر توفر لمستخدمي آيفون نشر تغريدات صوتية مباشرة
أبرز المواد
 محافظ القرى: تحويل مهرجان الرمان إلى تظاهرة وطنية يعزز هوية الباحة الزراعية
منطقة الباحة
 السجن والغرامة والترحيل ينتظرون الوافد المصري المسيء.. ومطالبات بمعاقبة الموظفة أيضا
أبرز المواد
إدارة السلامة بالمسجد النبوي تطلق برنامجها (السلامة أولاً)

إدارة السلامة بالمسجد النبوي تطلق برنامجها (السلامة أولاً)

محليات
وزارة الطاقة تؤكد ضرورة وجود آلية سهلة وواضحة من مقدم الخدمة الكهربائية للمشتركين في حال رغبتهم بالتسجيل في برامج السداد المرن أو الخروج منها

وزارة الطاقة تؤكد ضرورة وجود آلية سهلة وواضحة من مقدم الخدمة الكهربائية للمشتركين في حال رغبتهم بالتسجيل في برامج السداد المرن أو الخروج منها

أبرز المواد
كوسوفو توقف عمل “قطر الخيرية”

كوسوفو توقف عمل “قطر الخيرية”

أبرز المواد
العلم يكشف حقيقة فيتامين “د”.. وينسف “الخطأ التاريخي”

العلم يكشف حقيقة فيتامين “د”.. وينسف “الخطأ التاريخي”

أبرز المواد

إدارة السلامة بالمسجد النبوي تطلق برنامجها (السلامة أولاً)

إدارة السلامة بالمسجد النبوي تطلق برنامجها (السلامة أولاً)
http://almnatiq.net/?p=629304
المناطق - الرياض

أطلقت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ممثلة بإدارة الأمن والسلامة برنامجها (السلامة أولاً) بحضور فضيلة الشيخ صالح بن خالد المزيني رئيس الهيئة الاستشارية بالوكالة والأستاذ فايز بن غانم الردادي مدير الإدارة العامة للأمن والسلامة والحشود والتي تأتي ضمن حملة وكالة الرئاسة العامة للمسجد النبوي خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا في موسمها السادس .

وأوضح مدير إدارة الأمن والسلامة الأستاذ عصام بن حسين قواص أن البرنامج يهدف إلى تعريف الزوار بدور الوكالة وإبراز جهودها في أعمال السلامة وأيضاً تم الشرح بعدة أمثلة عن الخدمات المقدمة لتحقيق الهدف من سلامة المسجد النبوي ومقتنياته وزائريه والعاملين فيه كما تم تقديم عرض مرئي مدعماً بالصور يحكي ما سبق ذكره إضافة إلى توزيع الهدايا للزوار .

وأكد قواص على حرص معالي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على تطوير أعمال الأمن والسلامة في المسجد النبوي تحقيقاً لتطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين .

روابط ذات صلة

وزارة الطاقة تؤكد ضرورة وجود آلية سهلة وواضحة من مقدم الخدمة الكهربائية للمشتركين في حال رغبتهم بالتسجيل في برامج السداد المرن أو الخروج منها

وزارة الطاقة تؤكد ضرورة وجود آلية سهلة وواضحة من مقدم الخدمة الكهربائية للمشتركين في حال رغبتهم بالتسجيل في برامج السداد المرن أو الخروج منها
القيادة تهنئ رئيس باكستان بمناسبة أدائه اليمين الدستورية

القيادة تهنئ رئيس باكستان بمناسبة أدائه اليمين الدستورية
السجن والغرامة والترحيل ينتظرون الوافد المصري المسيء.. ومطالبات بمعاقبة الموظفة أيضا

السجن والغرامة والترحيل ينتظرون الوافد المصري المسيء.. ومطالبات بمعاقبة الموظفة أيضا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*