بلدية محافظة الدلم تغلق أكثر من عشرة محلات

المناطق -أشرف العصيمي

أغلقت بلدية محافظة الدلم ممثلة في إدارة صحة البيئة أكثر من عشر محلات تجارية لمخالفتها الاشتراطات الصحية وعدم تجديد الرخص المهنية وذلك ضمن جولاتها التفتيشية.

و أوضح رئيس بلدية محافظة الدلم المهندس سليمان بن عبدالله العايد أن البلدية ستواصل حملاتها المكثفة للرقابة الصحية، والذي من شأنه الرقي بالخدمات التي تُقدم للمواطنين ورفع مستوى الرقابة على المحلات والحفاظ على الصحة العامة.

وتهيب البلدية بجميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الإدارات الخدمية في جهاز البلدية ، والإبلاغ عن أي مخالفات صحية في محافظة الدلم أو في المراكز والقرى التي تقع في نطاق خدمات بلدية محافظة الدلم ، من خلال الاتصال على رقم الطوارئ 940 على مدار الساعة.