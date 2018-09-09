أنقص وزنك.. بـ4 نصائح تقدمها “الجدّات”

المناطق - الرياض

ينفق ملايين الأشخاص حول العالم مبالغ مالية كبيرة، في سبيل البحث عن الحمية الغذائية الأمثل، وشراء الأطعمة والمكملات الغذائية التي قد تساعد على خسارة الوزن، إلا أن خبراء أكدوا أن “حمية الجدات” الطبيعية، غير المكلفة، هي في الواقع من أفضل طرق إنقاص الوزن.

وكان تقرير تسويقي صدر في آيرلندا، قد كشف أن حجم سوق منتجات تخسيس الوزن في السعودية، قد وصل إلى 957 مليون دولار خلال 2017.

وتوقع التقرير الصادر عن شركة “ريسيرش آند ماركتس”، أن يرتفع حجم تلك السوق ليصل إلى 1.5 مليار دولار بحلول 2023.

وأثارت تلك الأرقام الكثير من الجدل، كونها تعكس حجم الأموال التي ينفقها الناس لشراء منتجات خسارة الوزن، مما دفع خبراء تغذية لزيادة التوعية بـ “رجيم الجدات”، الذي يعتمد على مكونات طبيعية اعتاد الناس استخدامها منذ القدم.

خل التفاح:

يعد خل التفاح من المكونات الطبيعية التي تساعد الجسم على التخلص من السموم، ويسهل عملية الهضم، كما يساهم في التقليل من الشهية لتناول الطعام.

ويتم خلط خل التفاح بالماء، لتخفيفه وتسهيل شربه، كما يقوم البعض بخلطه بالبرتقال للتخفيف من حدة طعمه.

الماء الساخن والليمون:

يحرص الكثير من الناس على شرب الماء الساخن والليمون، خاصة في الصبح عند الاستيقاظ من النوم، بسبب فوائده العديدة.

ويساعد شرب الماء الساخن والليمون على تحسين وظائف الجهاز الهضمي، وزيادة فعالية عمليتي الأيض وحرق الدهون في الجسم، بالإضافة إلى أنه يعطي إحساسا بالامتلاء والشبع.

منقوع الزعتر:

يعد منقوع الزعتر طاردا للغازات، ويمنع التخمرات في المعدة، ويساعد على الهضم وامتصاص المواد الغذائية، ويقوم بتنظيف المعدة والأمعاء من الفطريات.

زيت جوز الهند:

يساعد زيت جوز الهند على خسارة الوزن، كونه يسهل عملية حرق الدهون، ويزيد سرعة وكفاءة معدلات استهلاك الطاقة في الجسم، مما يؤدي إلى تعزيز عمليات الأيض المختلفة، كما يقلل من الشعور بالجوع.