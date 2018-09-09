استقطاب أكبر شركة لتنظيم المعارض والمؤتمرات إلى المملكة واستضافة أربع معارض دولية

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استقطب السوق السعودي شركة إنفورما للمعارض وهي واحدة من كبرى شركات تنظيم فعاليات الأعمال في العالم، إضافة إلى استضافة أربعة معارض تجارية دولية كبيرة تملكها الشركة إلى المملكة.

وعقدت الهيئة العامة للاستثمار والبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات مؤتمرًا صحفيًا في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات، اليوم لإلقاء الضوء على دور هذه الشركة في دعم صناعة الاجتماعات بالمملكة والتعريف بالمعارض الأربعة، التي ينطلق أحدها يوم غد الاثنين والتعريف بالتوجهات المستقبلية فيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في صناعة الاجتماعات في المملكة.

وأوضح المدير التنفيذي للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات المهندس طارق بن عبدالرحمن العيسى أن استقطاب كبرى الشركات العالمية المتخصصة في تنظيم المعارض والمؤتمرات، ومن أبرزها شركة انفورما السعودية العربية المحدودة، كأكبر شركة تنظيم معارض ومؤتمرات في العالم ، واستضافة أربعة معارض تجارية دولية تمتلكها الشركة، يأتي في إطار رؤية المملكة 2030 الطموحة لتطوير صناعة الاجتماعات السعودية وتعظيم عوائدها الاقتصادية والسياحية والاجتماعية، وتهدف الى استحداث فرص عمل جديدة للمواطنين للعمل في صناعة الاجتماعات والاستفادة من الخبرات العالمية في هذا المجال ونقل المعرفة إلى المملكة، وكذلك لدعم القطاعات الاقتصادية المستهدفة للتطوير بفعاليات أعمال مميزة تعزز الاستثمار في تلك القطاعات، وتنقل المعرفة إليها، لتمكينها من تحقيق مبادراتها في رؤية المملكة 2030، إضافة الى زيادة حركة سياحة الأعمال القادمة إلى المملكة.

وأكد المهندس العيسى أن المملكة مستمرة في تعزيز قدراتها في صناعة الاجتماعات لتكون وجهة عالمية مهمة لإقامة فعاليات الأعمال، وأن اللجنة الإشرافية للبرنامج برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني اعتمدت (90) مبادرة لتطوير صناعة الاجتماعات السعودية تتضمن (35) مبادرة تسهم في استقطاب فعاليات الأعمال الدولية الى المملكة، مبينًا أنّ البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات أجرى دراسة في عام 2014م حدد فيها أفضل (57) شركة دولية مختصة في تنظيم فعاليات الأعمال وتوريد الخدمات للفعاليات وتشغيل مراكز المعارض والمؤتمرات، يبلغ إجمالي إيراداتها السنوية ما يقارب 17 مليار دولار سنويا ويعمل فيها أكثر من (100) ألف موظف في أنحاء العالم.

وأضاف قائلا “تُسارع المملكة في تعزيز قدراتها بالشركات العالمية الرائدة في صناعة الاجتماعات وتطوير قدرات المواطنين لتلعب صناعة الاجتماعات السعودية دورها في تحقيق رؤية 2030، ولتكون هذه الصناعة سعودية رائدة على مستوى العالم”، مبينا أن البرنامج يعمل مع الهيئة العامة للاستثمار لاستقطاب تلك الشركات الدولية للاستثمار في المملكة لدعم صناعة الاجتماعات في المملكة.

من جانبه، ثمن نائب محافظ هيئة الاستثمار لخدمات المستثمرين إبراهيم بن صالح السويل تواجد الشركات العالمية والمعارض الدولية على أرض المملكة العربية السعودية، معتبرًا أن مثل هذه السياسات الاقتصادية فعالة وتعمل بصورة مباشرة على جذب الاستثمار الأجنبي ودخول الشركات الدولية للسوق السعودي بكافة تخصصاتها، وهو ما ينعكس بصورة إيجابية على نمو الاقتصاد السعودي ويكسبه احترام المؤسسات المالية العالمية المرموقة.

وقال السويل إن السوق السعودي والأنظمة في المملكة بمثابة أرض خصبة لجذب الاستثمارات المختلفة وإحداث حراك اقتصادي ورواج تجاري ملموسين، وضرب مثلاً بذلك بدخول شركة إنفورما السعودية العربية المحدودة كأكبر شركة تنظيم معارض ومؤتمرات في العالم.

وذكر أن الهيئة العامة للاستثمار والبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات متضامنان ويبذلان جهدًا كبيرًا في هذا التوجه، ويعملان على جعل المملكة مركز ثقل في صناعة الاجتماعات، وتنشيط حركة الاستثمار الداخلي عبر تسهيل مهمات عمل هذه الشركات، التي سيكون لوجودها دور في تحسين واقع وبيئة صناعة الاجتماعات السعودية وتوظيفها بما يخدم اقتصادنا الوطني ويتيح فرص عمل جديدة بهذا المجال الحيوي.

من جهته رحب رئيس مجلس إدارة مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض عضو مجلس إدارة غرفة الرياض ماجد الحكير، بالجهود المبذولة لتطوير صناعة الاجتماعات السعودية وتحفيز الاستثمار الأجنبي في المملكة، مما سينعكس على خلق فرص عمل جديدة للمواطنين والمواطنات، مؤكدا أن أول الثمار التي ستعود على تنامي الاقتصاد عبر نشاط المعارض والفعاليات، من خلال استقطاب شركة إنفورما للمعارض والمؤتمرات للاستثمار في المملكة، سيكون يوم غد مع انطلاقة ملتقى الصحة العالمي برعاية وزارة الصحة، أي بعد ستة أشهر من دخول الشركة للمملكة، وهذا يؤكد أن صناعة الاجتماعات لها آثار قوية وتحقق مكاسب جيدة وتنعش قطاعات أخرى مساندة، معبرًا عن شكره لاختيار مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض لاحتضان هذا الملتقى والكثير من الفعاليات التي تخطط الشركة لتنفيذها بالمملكة.

من جهته قال رئيس شركة إنفورما للمعارض والمؤتمرات في الشرق الأوسط بيتر هول “إننا سعداء بالعمل على سرعة تنفيذ خطتنا الاستراتيجية القائمة على الاستثمار طويل الأمد في المملكة العربية السعودية، ونتطلع إلى دعم المبادرات الجديدة في إطار رؤية المملكة 2030”.

وأضاف “نود أن نكون شريكًا تجاريًا رئيسًا للمملكة، ونعمل على المساعدة في بناء شراكات تجارية استثمارية تحتاجها المملكة في السنوات المقبلة.

وأوضح هول أن جزءًا من سياسة الشركة هو توسيع نطاق معارضها ومؤتمراتها، والتدريب لمواجهة الاحتياجات المتزايدة في المملكة بفعل مبادرات رؤيتها 2030.

وتعد إنفورما للمعارض والمؤتمرات من أكبر منظمي المعارض والمؤتمرات والتدريب والفعاليات المتخصصة في العالم، وهي شركة رائدة في الأسواق العالمية ومقرها في المملكة المتحدة، ومسجلة في بورصة سندات لندن، وتنظم إنفورما للمعارض والمؤتمرات ما يزيد على 200 معرضٍ تجاري واستهلاكي كل عام في جميع أنحاء العالم من خلال فروع لها في أكثر من 55 دولة، ويعمل بها أكثر من 8500 موظف، وتتجاوز إيراداتها السنوية (1.3) مليار دولار.

وقد حصلت مؤخرًا على سجل تجاري لممارسة نشاطها الرسمي بالمملكة بمجال تنظيم المعارض والمؤتمرات، وستقدم مجموعة مميزة ومتخصصة من فعاليات الأعمال بالسوق السعودي في عام 2018 كمعرض ملتقى الصحة العالمي برعاية وزارة الصحة في الفترة من 10 إلى 12 سبتمبر بمركز الرياض للمعارض والمؤتمرات السعودية، ومعرض الشرق الأوسط للكهرباء السعودي تحت رعاية شركة الكهرباء السعودية في الفترة من 15 إلى 17 أكتوبر بمركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بالإضافة إلى مجموعة من المؤتمرات المتخصصة ذات السمعة العالمية مثل مؤتمر تطوير المواهب السعودية في الفترة من 2 إلى 6 ديسمبر بمدينة الرياض وأيضا منتدى استراتيجية المستقبل في الفترة من 2 إلى 6 ديسمبر بمدينة الرياض بالإضافة إلى مؤتمر سلسلة التوريدات و الخدمات اللوجستية 2030 في الفترة من 17 إلى 19 ديسمبر بمحافظة جدة.