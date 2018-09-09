المنخب الوطني يختتم استعداداته لمواجهة بوليفيا غداً

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اختتم المنتخب الوطني الأول تحضيراته لمواجهة منتخب بوليفيا وديًا غدًا الاثنين، في اللقاء الذي يجمعهما عند الثامنة والربع مساءً على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، ضمن المرحلة الأولى من برنامج الأخضر للمشاركة في كأس آسيا 2019.

وأجرى لاعبو المنتخب الوطني مساء اليوم تدريباتهم على ملعب الأمير فيصل بن فهد، التي طبّق من خلالها اللاعبين عددًا من التمارين التكتيكية، تحت إشراف المدير الفني خوان أنطونيو بيتزي، أعقبها مران على الكرات الثابتة، لتختتم الحصة التدريبية بمناورة على نصف مساحة الملعب.

على صعيد متصل، شهدت الحصة التدريبية عدم مشاركة لاعب خط وسط المنتخب محمد الكويكبي، حيث اكتفى بحصة علاجي في العيادة.

من جهته، أكد المدير الفني للمنتخب الوطني خوان أنطونيو بيتزي أهمية اللقاء الذي يجمع الأخضر بمنتخب بوليفيا، واصفًا اللقاء الودي بالمهم كونه يأتي في أولى مراحل الإعداد للمشاركة في كأس آسيا، مبينًا أنهم يسعون إلى استغلال الوقت من أجل تحقيق الفائدة القصوى التي تعود بالنفع على الفريق.

وأشار بيتزي إلى معرفته الجيدة بمنتخب بوليفيا من خلال اللعب أمامهم سابقًا، متبعًا ذلك بأنهم يملكون فريقًا جيدًا سيعود بالنفع فنيًا على المنتخب.

وحول تجديد عقده لقيادة الدفة الفنية للمنتخب قال: ” سعيد جدًا لهذه الثقة، وهي تعني لي كثيرًا، كون عملي في الفترة السابقة لاقى التقدير من قِبل المسؤولين، وسأبذل الجهد بلا شك في المرحلة المقبلة لتحقيق الأهداف والتطلعات”.

ونفى بيتزي وجود أي تدخلات في عمله على خلفية عدم استدعاءه للاعبين محمد السهلاوي وعبدالله المعيوف، مؤكدًا أنه يتخذ قراراته الفنية دون أي تأثير من خارج منظومة الجهاز الفني للمنتخب، مشيرًا إلى أن الفرصة لا تزال متاحة في المستقبل لأي لاعب لتمثيل الأخضر في الفترة المقبلة.

وعن مطالبات الأندية بإيقاف الدوري السعودي للمحترفين خلال منافسات كأس آسيا قال بيتزي: “لا أتدخل في القرارات الإدارية، ونحن لدينا في المنتخب جدول زمني سنعمل على تطبيقه وصولًا إلى كأس آسيا 2019”.

وأشاد بيتزي في ختام حديثه بالدورة الرباعية التي ستقام خلال شهر أكتوبر المقبل، مبينًا أنها تضم أفضل المنتخبات التي ستقدم مباريات قوية سيجني المنتخب ثمارها فنيًا بشكل كبير.