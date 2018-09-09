تنظيمية مهرجان ولي العهد للهجن توقف تركيب الشرائح الإلكترونية الأربعاء القادم

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أوضحت اللجنة المنظمة لمهرجان ولي العهد للهجن المقام في ميدان محافظة الطائف ، أنه سيتم إيقاف تركيب الشرائح الإلكترونية للهجن المشاركة اعتباراً من يوم الأربعاء القادم .

ودعت اللجنة المنظمة لمهرجان ولي العهد للهجن جميع الملاك إلى التأكد من تسجيل أرقام الشرائح بشكل صحيح، حيث سيتم استبعاد المطايا المسجلة بأرقام وهمية أو خاطئة من السباقات نهائياً.

وبينت اللجنة أن تركيب شريحة إلكترونية في الهجن يعد إجراءً مهماً ودقيقاً، يهدف إلى بناء معلومات محدّثة ودقيقة عن الهجن، حيث تحتوي كل شريحة على كود خاص بها، وتعد سجلاً حديثاً ودليلاً على ملكية الهجن، وتضبط من خلالها أعدادها وألوانها، كما أنها تجعل الهجن تحت مراقبة صاحبها ومتابعة الجهات الطبية، فهي بمثابة ” وسيلة تعريف للهجن ” .

