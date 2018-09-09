“الصندوق الصناعي” يستقبل الدفعة الأولى من خريجي البرنامج التدريبي بجامعة ستانفورد

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استقبل صندوق التنمية الصناعية السعودي، أول خريجي برنامج التدريب الصناعي ” Industrialization Development Training Program “، الذي عقد في الولايات المتحدة الأمريكية، بالتعاون مع مركز التدريب بجامعة ستانفورد، وبمشاركة 34 متدرب من الصندوق الصناعي وعدد من الجهات والمنظمات الحكومية منها: (وزارة الاقتصاد والتخطيط، هيئة السوق المالية، الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبرنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والبرنامج الوطني للتجمعات الصناعية ، والمركز السعودي للشركات الاستراتيجية، ومركز الإنجاز والتدخل السريع ).

ويهدف البرنامج التدريبي إلى تطوير قدرات المتدربين في الجانبين المالي والإداري بالإضافة إلى الاطلاع على أحدث المتغيرات في المجال الصناعي، حيث تناول البرنامج أساسيات القيادة والإدارة وتنظيم المؤسسات المالية، بالإضافة إلى تمويل المشاريع ومراقبة الائتمان والمخاطر وإعادة الهيكلة. إلى جانب قيام المتدربين بزيارة تعريفية لعدد من المصنعين والمطورين في وادي السيلكون الذي يضم الآلاف من الشركات العاملة في مجال التقنيات المتقدمة.

ويأتي البرنامج التدريبي امتدادًا لنهج الصندوق الصناعي بالاستثمار في تطوير قدرات الكوادر البشرية وإثراء خبراتهم، عبر إعداد وتنفيذ برامج التدريب والتطوير المهني بالتعاون مع الجامعات العالمية بما يضمن تحقيق الريادة والتميز في المجالات المالية والإدارية.