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سلطان بن سحيم: النظام القطري يبحث عن “رضا الغرب” ولا يهتم بالسيادة

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سلطان بن سحيم: النظام القطري يبحث عن “رضا الغرب” ولا يهتم بالسيادة

سلطان بن سحيم: النظام القطري يبحث عن “رضا الغرب” ولا يهتم بالسيادة
http://almnatiq.net/?p=629346
المناطق - الرياض

أكد الشيخ سلطان بن سحيم على استمرار النظام القطري في التجنيس بدون توقف، مشيرا إلى أن منفعة الأجانب مقدمة على المواطنين.

وقال في تغريدات عبر حسابه في تويتر اليوم (الأحد): «التجنيس لا يتوقف.. الإقامة مفتوحة على مصراعيها.. قوانين تصدر ضد مصالح القطريين.. منفعة الأجانب مقدمة على المواطنين.. كل هذا لمصلحة النظام ولجذب التعاطف الغربي.. يعبثون ببلادنا ويظنون أنهم يحاصرون أزمتهم».

واضاف: «أي نظام هذا الذي لا يراعي منفعة مواطنيه ويضع مصلحتهم في المرتبة الأخيرة؟! أي نظام هذا الذي يبحث عن الرضا الكاذب لدى الغرب ولا يهتم بانعكاس قراراته على سيادة الدولة؟! يفعلون ذلك وكأن بلادنا في حاجة لمزيد من الاختلال في التركيبة السكانية.. لك الله ياقطر»

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