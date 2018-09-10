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شاهد.. إماراتي “تسعيني” يحتفل بزواجه من شابة ثلاثينية.. وهذه نصيحته للشباب

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http://almnatiq.net/?p=629352
المناطق - وكالات

أثار المواطن الإماراتي سعيد علي الشحي جدلاً واسعاً خلال اليومين الماضيين، بعد أن انتشر فيديو لحفل زفاف أقامه، إثر اقترانه للمرة الثالثة، على الرغم من بلوغه 95 عاماً.

وبدا العريس التسعيني بكامل نشاطه وصحته، في الحفل الذي أقيم في رأس الخيمة بحضور أصدقائه وأبنائه وبناته، ناصحا الشباب بالزواج.

وقد استقطب هذا العرس الذي أقيم بطريقة تراثية، بمحيط منزل العائلة في الفريج أعداداً كبيرة من الناس، الذين توافدوا من كل حدب وصوب، ما فاجأ أبناء العريس، بحسب ما أكدوا لصحيفة “الخليج” الإماراتية.

يذكر أن الرجل التسعيني، المتخصص في صناعة السيوف والخناجر والطبول التراثية له 15 من الأبناء، منهم 10 ذكور وخمس إناث، أكبرهم يبلغ 50 عاماً، والأصغر يبلغ عاماً ونصف العام.

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